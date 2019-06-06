妹子遊淡水手機遺失警尋回　她甜謝：一定推薦朋友來台灣

▲大陸籍女子手機遺失在公車上，淡水警方協助尋回。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

陸籍黃姓女遊客2日跟家人到北部知名景點淡水逛街，搭公車時不慎將隨身提袋忘在車上，由於隔天就要回國，袋子裡的手機存有許多重要資料及照片，黃女急忙向淡水警方求助，員警機靈詢問淡水各公車業者，終於在某路公車上找到手提袋，也尋回遺失的手機，黃女感激讚譽台灣警察辦事效率真的有夠讚。

淡水分局中正路所警員廖家駒表示，2日下午3時許1名住在成都的黃姓陸籍女遊客神色慌張地跑進派出所，表示她隨身手提袋遺失在公車上，裡頭的手機有許多重要資料及這次與家人到台灣旅遊的珍貴照片，心急如焚不知所措，經詢問她乘車的地點、時間及路線？但黃女因人生地不熟，無法清楚描述，僅說是中午左右在漁人碼頭下車。

由於黃女提供的資訊太少，無法明確查出是哪家客運業者，警方只能一一撥打電話詢問公車停靠漁人碼頭的客運公司有無拾獲提袋，最後指南客運表示確有拾獲1只提袋，立即電話聯繫黃女前來領回，黃女電話那頭隨即傳來歡呼聲並頻頻道謝。

隔日一早黃女一行人來到派出所領取物品，檢視手機內的資料及照片都在，滿懷感激地向員警道謝，黃女的叔叔更遞上1張紙條感謝員警的熱心幫忙，讓他們這趟台灣行留下深刻的印象，並表示回國後一定向朋友推薦來臺灣旅遊，感受台灣濃濃的人情味。

▼黃女叔叔所寫的感謝紙條。（圖／記者陳豐德翻攝）