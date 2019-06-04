手機談愛詐財！假冒帥哥美女騙購點數　單月進帳30萬

▲▼專案小組由除暴特勤隊展開攻堅，突破嫌犯門鎖後，進入逮捕劉姓主嫌及成員共6人。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

詐騙集團假冒帥哥美女利用手機通訊軟體，尋求單身男女交往進而發生感情後，誘使對方以購買點數方式詐騙錢財，花蓮縣警察局專案小組3日於新城地區查獲機房，當場逮捕涉案主嫌及成員共6人，查扣相關犯罪工具一批，全案移送花蓮地檢署偵辦。

內政部警政署刑事警察局偵查第二大隊第一隊日前獲報，發現有詐欺集團在新城地區設置機房，訪查發現這個集團已設立有一段時日，可能準備再覓他處，因而與花蓮縣警察局刑事警察大隊共組專案小組，報請花蓮地方檢察署指揮偵辦。

▲▼警方現場查扣查扣電腦主機、螢幕及手機等犯罪工具。

花蓮縣警察局刑警大隊、新城分局、吉安分局、內政部警政署刑事警察局偵查第二大隊、台北市政府警察局刑事警察大隊3日前往查緝，由除暴特勤隊展開攻堅，突破嫌犯門鎖後，迅速進入逮捕劉姓主嫌及成員共6人，查扣電腦主機12台、螢幕22台、手機8支、平板電腦1台、網路數據機、詐欺電腦檔案、筆記本1本等贓證物。全案依組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌，將全數嫌犯移送花蓮地方檢察署偵辦。

專案小組調查發現詐騙集團利用民風純樸的花蓮縣新城地區作為機房據點，集團成員利用手機通訊軟體尋找本國地區單身男女攀談，假冒帥哥美女與被害人交往，欺騙被害人感情，待時機成熟再以投資為由誘使被害人購買點數騙取金錢，從中牟利。

警方表示，目前已知有多名被害人遭詐騙，5月份詐騙金額初估至少新台幣30餘萬元以上。