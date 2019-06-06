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獨／台警破獲年收千萬盜版色情網站　兩周後大膽復活

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▲▼盜版業者剛被破獲 馬上就重起爐灶。（圖／翻攝自該盜版網站）

▲盜版業者剛被破獲 馬上就重起爐灶。（圖／翻攝自該盜版網站）

記者蔡名翔／綜合報導

上月22日，刑事警察局電信偵查大隊破獲跨國盜版集團所架設之成人網站，日本成人片製造商旗下AV女優吉高寧寧和葵司拍片感謝台灣警察。日本各大片商、經紀公司、女優也紛紛接力聲援台灣警方的取締行動，並呼籲用戶能夠多多支持正版。但本報接獲消息，該盜版網站才剛被取締，就重新更名重起爐灶，繼續做起無本生意，絲毫不把公權力放在眼裡。

此違法業者，現在更改網站名稱後，繼續販售盜版，非法使用用戶的個資及信用卡資訊。使用盜版網站，個資就會遭到惡質的使用。使用盜版網站，用戶個資就會傳到不肖份子手上，這些資訊就會受到非法的詐騙集團所利用。盜版商品的線上影音網站在販售時，為了讓購買者安心都會大力標榜「個資保護」，但實際上會被將盜版業者以低價販售，日後利用這些個資騙取購買者進行高額的匯款詐騙。

販售盜版的不肖分子，絕對不會保護他人個資，且一旦個資外洩就無法回收。如果過於大意的去登錄盜版商品的販售網站、線上影音網站，個資就會遭到不肖分子所利用，消費者千萬要注意不要使用盜版網站，支持正版網站才能保障自己得的權益。

▼辻本杏曾在推特大爆業界內幕。（圖／翻攝自辻本杏推特）

▲網酸為了錢拍AV好可憐！　。（圖／翻攝自辻本杏推特）

女優辻本杏就曾在推特被網友問到為何要從事這樣的行業，她坦言為了錢，接著對方裝暖男酸說很同情她，結果遭到打臉，「同情我就去買片子啊！」，事後，辻本杏也在推特指出，自己不需要同情的原因，加碼爆料說，片子大賣女優是不能抽成的，但銷售量下滑，那片商就不會再跟女優續約；反之，若片子賣得好，下次簽約就能調漲工資，「如果總是看免錢的，我們AV女優就做不下去。

知名AV女優大槻響更在推特上吐露AV女優的辛酸，直言因為粉絲有支持正版的商品，AV女優們才能夠保有工作，並且能夠從中生活，帶來更多的作品。

▼大槻響在推特上吐露女優辛酸。（圖／翻攝自大槻響推特）

▲▼大槻響。（圖／翻攝自大槻響推特）


 

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關鍵字：AV女優,盜版色情網站,復活,大槻響,正版

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