新北議員推「總統戳戳樂」要求表態 　侯友宜：每個人都很好

圖文/鏡週刊



總統大選議題正夯，議員質詢也出奇招！新北市議員在進行市政總質詢時，議員劉美芳拿出預先設計好的「戳戳樂」遊戲，內容是當今藍綠2黨的總統熱門人選，要求侯友宜選出「對新北市政最有幫助的人」。侯友宜看到題目後感到無奈，僅簡單說：「每個人都很好，不知道要怎麼選！」還說不論誰當總統，都希望他們能對新北市好一點。

6月5日下午，新北市議會進行市政總質詢，議員劉美芳詢問市長侯友宜，總統大選要支持誰出線？緊接著更拿出先前製作完成的《侯市長總統大選的這堂課遊戲》，上面列舉柯文哲、朱立倫、韓國瑜、郭台銘、蔡英文、賴清德等藍綠總統熱門人選，要求侯友宜用刪去法，把對新北市政沒幫助的候選人戳掉。

議員針對敏感議題出招，侯友宜面露苦笑不表態，劉美芳緊接著自行刪去綠營與白色力量人選，要侯在同黨的3人中挑出一人。侯友宜謹慎表示，每個人都有長才，誰能代表藍營出征還不明朗，相信任何一人都可幫忙新北市。

看到侯企圖打太極化解尷尬，議員指著朱立倫的頭像，直接詢問對前長官是否需多多愛護、支持？還呼籲侯友宜要有政治遠見，當領頭羊讓人跟隨。面對劉美芳屢屢進攻，侯友宜仍不慍不火，解釋市政才是他的優先選項，總統人選非他能決定，無論誰當選都要把國政做好，才能對民眾有交代。

緊接著劉美芳再質詢新北捷運環狀線的路線與噪音問題，劉美芳表示，她非常關心捷運環狀線增設浮州站，要求市府規劃；另外板橋的部分路段經常傳出惱人的高頻噪音，讓市民無法安居，她還準備一張大型「承諾書」，當場要市長簽署，希望市府確實解決後才可正式通車。



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