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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／海峽茶會專設台灣展區　促兩岸茶業融合發展

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▲▼海峽茶會專設台灣展區 促兩岸茶業融合發展。（圖／翻攝自《中新網》）

▲海峽茶會專設台灣展區。（圖／翻攝自《中新網》）

大陸中心／綜合報導

《福建》　海峽茶會專設台灣展區 促兩岸茶業融合發展

以「 綠色品牌•融合發展」為主題的第六屆海峽（漳州）茶會將於6月14日-16日在漳州東南花都舉行。茶會設置8個展區，匯集兩岸茶葉精品。台灣南投、嘉義等主要產茶區，安徽、雲南、湖南、廣東以及福建武夷山、安溪、福鼎等茶葉主產區茶企都積極參展。（中新網）

《天津》　天津自貿區支持航空保稅維修10條措施正式發佈

天津港保稅區5日舉行《天津自由貿易試驗區機場片區支持和鼓勵航空保稅維修再製造產業發展若干措施》記者會。此次發佈的《若干措施》共有10條，涉及適航性檢測、航空維修、保稅倉儲、資質認證和通關便利化等諸多領域。《若干措施》的實施，將有利於進一步支援和促進航空維修企業和上下游產業在保稅區集聚發展。（中新網）

《海南》　2019北部灣（海南儋州）旅遊美食博覽會開幕

2019第三屆北部灣（海南儋州）旅遊美食博覽會5日在海南省儋州市開幕，來自澳洲、埃及、格魯吉亞等17個國家和大陸多個省份的展商共用北部灣美食文化盛宴。本屆博覽會為期5天，設國際標準展位800個，展館劃分為「 絲綢之路」國際形象館、北部灣旅遊與商品展館、土特產食品館等「 六館一區二街」，預計參展人數將達到30萬人次。（中新網）

《上海》　上海國際水處理展覽會開幕

一年一度的上海國際水處理展覽會3日正式拉開帷幕。上海水展作為凈水界的年度盛宴，匯聚了23個國家和地區的3400家參展企業，更是超過72個國家和地區的近10萬專業觀眾參會。逛水展成為行業判斷未來發展趨勢的重要依據。（北國網）

▲▼海峽茶會專設台灣展區 促兩岸茶業融合發展。（圖／翻攝自《中新網》）

▲2019北部灣（海南儋州）旅遊美食博覽會開幕。（圖／翻攝自《中新網》）

《廣東》　廣州空港經濟區已入駐企業超過1.3萬戶

廣州空港經濟區管委會5日發佈消息稱，經濟區已入駐企業超過1.3萬戶，包括南航集團、廣州飛機維修工程有限公司等，逐漸形成航空維修與製造、航空物流、飛機租賃、航空總部等產業集聚群。（中新網）

《黑龍江》　哈爾濱外商投資額超10億美元 國際大都市初具規模

哈爾濱市市長孫喆5日表示，「哈爾濱對標國際，國際化城市建設已初具規模，這其中有眾多外籍人士的智慧和付出。」自第一家外商在哈爾濱投資以來，截至今年2月，哈爾濱外商投資額已超10億美元，國際大都市已初具規模。（中新網）

《山西》　大同國際陸港保稅物流中心正式獲批

國家稅務總局山西省稅務局5日發佈消息稱，大陸海關總署、財政部、稅務總局和外匯管理局四部委近日聯合批准，同意設立大同國際陸港保稅物流中心（B型），填補了山西省北部地方海關特殊監管區建設空白。（中新網）

《上海》　第二屆進博會世界500強和行業龍頭企業超首屆

中國國際進口博覽局5日舉行「 第二屆中國國際進口博覽會企業商業展媒體通氣會」。據了解，第二屆進博會招展工作已經基本完成，世界500強和行業龍頭企業在數量和面積上都超過首屆。有上千家初次參展企業均衡分佈在各展區。絕大多數首屆參展的世界500強和龍頭企業連續參展第二屆進博會，半數以上參展面積較首屆有所擴大。（中新社）

▲▼海峽茶會專設台灣展區 促兩岸茶業融合發展。（圖／翻攝自《中新網》）

▲哈爾濱外商投資額超10億美元。（圖／翻攝自《中新網》）

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關鍵字：海峽茶會,天津自貿區,第二屆進博會,2019北部灣（海南儋州）旅遊美食博覽會

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