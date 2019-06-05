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台東原住民文創聚落裝置藝術　呈現對土地敬意

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▲台東縣原住民文化創意產業聚落入口裝置藝術呈現對於土地的敬意。（圖／記者楊均典翻攝）

▲台東縣原住民文化創意產業聚落入口裝置藝術呈現對於土地的敬意。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣原住民文化創意產業聚落(簡稱TTICC)自3年前正式啟用，聚落以原住民文創設計產業、樂舞影音產業、友善農作為3大主軸，並以傳統原住民族文化元素與精神為基礎，台東縣府特別在TTICC入口處邀請原住民創作家安聖惠進行藝術裝置，主題為《自然 原始 傳統 衍生對話》，呈現對於土地的敬意，未來希望成為台東市區重要地景指標與民眾新的打卡熱點。

台東縣政府原民處表示，TTICC匯聚工藝、文創、設計、藝術、樂舞影音創作及創意友善農產實驗等多元面向，打造該場域成為「原住民文創設計中心」及「原住民樂舞影音創作平台」重要地標，所座落的基地，是台東馬蘭部落阿美族人傳統的生活領域。

原民處說，過去此處整個海岸周邊滿滿林投樹的景象，不僅是馬蘭部落耆老，也是來往這塊土地民眾珍貴的兒時記憶，畫面深刻的影響並投射在藝術家安聖惠的創作靈感中，她透過用雙手的勞動，延續對這片土地所有一切的過去、現在及未來的情感，並致上最高的敬意與美好期許。

安聖惠面對眾多有關裝置意象的問題，她打趣的說:「你覺得是什麼，就是什麼。」「創作者就是用作品跟整個空間、環境、時間來去做一個對話。」這個座落於新生路往TTICC方向的入口藝術創作，從概念發想、設計、創作、執行到設置完成，共花了5個月的時間，作品以鋼管及自然石材為主結構，輔以棉繩鈎織出柔軟的線條，讓忙碌或悠閒經過TTICC的民眾，透過入口藝術裝置享受藝術品在日間隨太平洋的風搖曳的光影風光，夜間在燭光照映下曼妙的倩影，將成為台東市區重要地景指標與民眾新的打卡熱點。

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關鍵字：藝術裝置

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