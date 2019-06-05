英迪格酒店看好嘉義觀光市場　首家國際潮牌酒店進駐阿里山

▲▼ 英迪格酒店動土典禮，縣市首長齊祝賀。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森／嘉義報導



彰雲嘉南地區首家國際潮牌酒店「英迪格酒店」即將進軍阿里山，5日在巃頭舉行動土祈福儀式，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣議長張明達、洲際酒店集團大中華區首席發展官孫健、霖雲國際開發董事長張枋霖及總經理張哲明、麗明營造董事長吳春山及各界縣議員、鄉鎮市長及民意代表等人到場。



英迪格酒店是由嘉義在地企業霖雲國際開發出資，委託洲際酒店集團經營，麗明營造公司興建，設計則由台中半畝塘建築負責。建築本體為地上。建築本體規劃是地上6樓及地下2層的黃金級綠建築，共有84間頂級客房，預計111年下半年營運。



翁章梁表示，全世界第三大的酒店集團即將進駐阿里山，今天舉行動土典禮，並預計2022年完工。洲際酒店集團與嘉義在地企業霖雲國際開發，一起投資興建。英迪格酒店是地下兩樓及地上六樓的綠建築，包含泳池及三溫暖。未來這將會是嘉義的新地標，相信也能帶給觀光客最好的服務。感謝洲際酒店集團看好嘉義、看好阿里山，希望能藉此帶動嘉義的觀光旅遊發展。

黃敏惠表示，縣市合作及互利共榮是嘉義縣市的共識，感謝翁章梁及團隊用心讓縣市交流不斷。而動土典禮是縣市合作的契機，大家攜手合作，共同打造人文、生態及自然的寶地，也期待酒店落成帶動阿里山觀光蓬勃發展，打造嘉義縣市觀光旅遊風潮；期待民眾來阿里山入口門戶嘉義市一遊，細細品嘗百年古都所帶來的漫遊情趣，體驗文化新絲路－檜意森活村等林業廊帶，逛逛文化路夜市或嘉樂福夜市，欣賞佳評如潮的蘭潭夜間音樂噴泉，絕對為旅客帶來新感受。



英迪格酒店不僅是國際旅館品牌首度進駐阿里山地區，同時也是洲際酒店集團在台灣海拔最高的旅館，成為全台第五家英迪格酒店。飯店具備頂樓戶外酒吧、全日餐廳、屋頂觀星平台、休憩冥想空間、多功能VIP室及會議室、游泳池、三溫暖及健身房等設施，引進國際級設計團隊，打造為「通往阿里山無盡藏的鑰匙」。