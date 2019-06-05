　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

英迪格酒店看好嘉義觀光市場　首家國際潮牌酒店進駐阿里山

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 英迪格酒店動土典禮。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 英迪格酒店動土典禮，縣市首長齊祝賀。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）


記者翁伊森／嘉義報導

彰雲嘉南地區首家國際潮牌酒店「英迪格酒店」即將進軍阿里山，5日在巃頭舉行動土祈福儀式，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣議長張明達、洲際酒店集團大中華區首席發展官孫健、霖雲國際開發董事長張枋霖及總經理張哲明、麗明營造董事長吳春山及各界縣議員、鄉鎮市長及民意代表等人到場。

▲▼ 英迪格酒店動土典禮。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）
英迪格酒店是由嘉義在地企業霖雲國際開發出資，委託洲際酒店集團經營，麗明營造公司興建，設計則由台中半畝塘建築負責。建築本體為地上。建築本體規劃是地上6樓及地下2層的黃金級綠建築，共有84間頂級客房，預計111年下半年營運。

▲▼ 英迪格酒店動土典禮。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）
翁章梁表示，全世界第三大的酒店集團即將進駐阿里山，今天舉行動土典禮，並預計2022年完工。洲際酒店集團與嘉義在地企業霖雲國際開發，一起投資興建。英迪格酒店是地下兩樓及地上六樓的綠建築，包含泳池及三溫暖。未來這將會是嘉義的新地標，相信也能帶給觀光客最好的服務。感謝洲際酒店集團看好嘉義、看好阿里山，希望能藉此帶動嘉義的觀光旅遊發展。

▲▼ 英迪格酒店動土典禮。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

黃敏惠表示，縣市合作及互利共榮是嘉義縣市的共識，感謝翁章梁及團隊用心讓縣市交流不斷。而動土典禮是縣市合作的契機，大家攜手合作，共同打造人文、生態及自然的寶地，也期待酒店落成帶動阿里山觀光蓬勃發展，打造嘉義縣市觀光旅遊風潮；期待民眾來阿里山入口門戶嘉義市一遊，細細品嘗百年古都所帶來的漫遊情趣，體驗文化新絲路－檜意森活村等林業廊帶，逛逛文化路夜市或嘉樂福夜市，欣賞佳評如潮的蘭潭夜間音樂噴泉，絕對為旅客帶來新感受。

▲▼ 英迪格酒店動土典禮。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）
英迪格酒店不僅是國際旅館品牌首度進駐阿里山地區，同時也是洲際酒店集團在台灣海拔最高的旅館，成為全台第五家英迪格酒店。飯店具備頂樓戶外酒吧、全日餐廳、屋頂觀星平台、休憩冥想空間、多功能VIP室及會議室、游泳池、三溫暖及健身房等設施，引進國際級設計團隊，打造為「通往阿里山無盡藏的鑰匙」。

ET快訊
一樣是大腸癌3期！他和賀一航「做出不同選擇」…最後活下來了
捲髮妹背殺！台男羞拍裸臀照　「一條線」網暴動：快刷卡

關鍵字：英迪格酒店,嘉義觀光市場,國際潮牌酒店

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東原住民文創聚落裝置藝術　呈現對土地敬意

SUP水上嘉年華15日登場　來青草湖消暑一夏

桃園捷運綠線GC02標地下段土建工程　10月動工7年後完工

桃機二航廈美食街改裝新登場　林佳龍鄭文燦行銷台灣美食

竹市府爭取400萬補助　為忠靈祠裝電梯

英迪格酒店看好嘉義觀光市場　首家國際潮牌酒店進駐阿里山

2019國慶煙火落腳屏東！　高屏溪舊鐵橋河濱公園施放

端午連續假期悠遊東部地區　搭乘葛瑪蘭客運最划算

「鱷魚」快閃高鐵桃園站　《丟丟銅仔》驚艷全場

首屆「桃園設計獎」即刻報名　總獎金達50萬

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

賀一航就像爸爸一樣.. 　KID不捨：好想他繼續發長輩圖

賀一航「生病也要繼續工作」　兒子忍淚：他最喜歡帶給大家快樂

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

賀一航大腸癌病逝 　享壽64歲 老婆悲痛大哭

賀一航遺照曝光：他生前最愛照片！　 白冰冰靈堂大哭「緊抱遺孀2分半」

台東原住民文創聚落裝置藝術　呈現對土地敬意

SUP水上嘉年華15日登場　來青草湖消暑一夏

桃園捷運綠線GC02標地下段土建工程　10月動工7年後完工

桃機二航廈美食街改裝新登場　林佳龍鄭文燦行銷台灣美食

竹市府爭取400萬補助　為忠靈祠裝電梯

英迪格酒店看好嘉義觀光市場　首家國際潮牌酒店進駐阿里山

2019國慶煙火落腳屏東！　高屏溪舊鐵橋河濱公園施放

端午連續假期悠遊東部地區　搭乘葛瑪蘭客運最划算

「鱷魚」快閃高鐵桃園站　《丟丟銅仔》驚艷全場

首屆「桃園設計獎」即刻報名　總獎金達50萬

產後瘦身把握「6個月黃金期」！醫教2招「免節食」消腫

遭咬住右腿！31歲男不顧一切反擊　戳中「鱷魚眼睛」撿回一命

男大生被舉報作弊騎車散心　失蹤4天被發現…墜谷頭顱破碎身亡

MSCI調降台股權重生效　外資5月出走近630億元

澳洲公開賽／周天成28分鐘直落二地主　愜意晉級16強

爆米花變牛奶了！濃厚焦糖味超魔性　全家獨家限量販售

鄭鴻展PO「阿宅房間」微縮模型實品　網驚：超大箱會引發家庭失和！

華航宣布贊助雙龍國小韻律體操隊機票　幫助累積海外比賽經驗

好市多轉運神物！幸運男嗑完豬腳「爽中樂透2千」　網暴動：開搶了

年輕男孩賴清德？「你這麼好騙」酸：可以配57歲的這位台灣女孩

地方熱門新聞

清水溪放25蝦籠　金山封溪護魚..

課程豐富有補助　桃園勞工學苑招..

陸客遊日月潭不肯消費？全都因為..

鄭文燦：桃園鐵路地下化　再等7..

遊府城掉行李　波麗士找回櫻花妹..

館長嗆「你什麼咖」　鄭：巧言令..

月開110張罰單　新北嚴打違規..

吳寶春麵包進駐花蓮　21日開賣

一聽盧秀燕要來　百歲夫妻興奮整..

通過全球驗證　洪瑞清生產世界級..

苗栗落雷劈杉樹　當場起火燃燒

林瑞陽返鄉作客　擔任宜蘭觀光大..

包鹼粽不要用硼砂了　衛生所免費..

執行署台南分署法拍會　進帳65..

更多熱門

相關新聞

飯店業新手詹偉立辦酒吧選秀　從精品業跨界找服務人才

從不墨守成規的子樂投資總裁詹偉立，所打造的「新竹英迪格酒店」去年九月開幕，有別於其他來台國際品牌向同業挖角，他卻舉辦酒吧選秀會，向精品業等跨界尋找人才，再度成為業界矚目的焦點。

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

Ean部落閣／新竹英迪格酒店自然嗨

最潮酒店　投資上億進駐新竹

高雄國際級飯店半自助餐不到千元

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

喝珍奶便秘5天　肚裡都是圓陰影

男友太嗨！2女肛門「爆出粉鮑魚」狂噴血

男賊闖宅被女屋主強綁床上「壞壞」

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

女星大陸猛賺1.4億　返台「卡這關」錢全沒了！

連吊桿車都考到！辣妹超猛4證照網看傻

台體大系主任爆不倫　竄改空姐女友成績

21歲女咳半年　住院5天肺腺癌亡

她貼字條「請長眼」老公傻眼　婆婆小叔神回

澎恰恰「偷拍光碟案」　首度向女主角道歉

小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！感謝老闆陳建州

獨／光陽推「125等級電動機車」

更多

最夯影音

更多

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

賀一航就像爸爸一樣.. 　KID不捨：好想他繼續發長輩圖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面