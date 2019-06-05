影／為保護愛犬！他慘被大黑狗「撕咬蛋蛋」縫30多針...畫面曝光

大陸中心／綜合報導

湖北宜昌的向姓男子5月31日牽著自己的博美犬，在小區裡面散步，迎面走來一位穿黑裙的女生和三隻沒有繫繩子的狗狗，不料其中一隻大黑狗突然爆衝過來咬傷博美。向男拿起繩子抽向黑狗，卻反被咬傷下體，造成「陰囊嚴重撕裂，縫了30多針」。

▲黑衣女帶著3隻狗狗，均沒有繫繩子。（圖／翻攝自秒拍）



據《上游新聞》報導，監視器畫面顯示，當時黑衣女走在路上，身邊跟著一隻大黑狗和兩隻小狗，在與向男和博美相遇時，黑狗突然衝過來咬住愛犬的頸部，還甩了幾下，導致博美倒地不起。

向男隨後與黑衣女進行交涉，就在這時，他看到大黑狗又衝向博美，向男立刻拿起狗繩，抽打黑狗想要保護愛犬，結果反被咬住下體，隨後又被咬住手臂，最後他痛苦的用雙手捂住下體，倒在地上。

▲博美被黑色大狗撕咬。（圖／翻攝自秒拍）

看到向男倒地不起，大黑狗和另外2隻狗狗再次咬住向男。在整個攻擊過程中，黑衣女一直試圖制止自己的3隻狗狗，但都沒有成功，最後硬拉著自己的狗離開了。

宜昌市第二人民醫院醫生付海波4日表示，經檢查，向先生陰囊、左上肢、左背等多處被咬傷，「做了2個多小時的手術，向先生才脫離生命危險，但陰囊嚴重撕裂，縫了30多針。他正在康復中。」

▲向男倒地後被3隻狗圍攻。（圖／翻攝自秒拍）

向男事後透露，自己被大黑狗咬傷後，一名好心鄰居幫忙叫了救護車，他已在醫院治療了4天，交了1萬多元（人民幣）的醫藥費，但大黑狗的主人至今未露面，「連句對不起都沒說。」目前，宜昌市西陵區警方已找到了狗主人，正在協調處理。

此事在微博引起熱議。網友紛紛怒斥「遛狗不繫繩子」的行為，「這種人就應該重罰，罰到她傾家蕩產」「遛狗不栓繩，還是主動攻擊的，明顯黑狗問題，女的該全責」、「蛋蛋被咬掉了」、「大狗主人全責」、「到底是為什麼不栓狗鏈子啊……為什麼就這麼毫無顧忌呢」。