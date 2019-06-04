台籍客因60瓶甘草止咳水涉走私毒品！平潭海關執行逮捕

▲大陸海關查獲違法攜帶止咳水入境案件。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

1名台灣籍旅客4月23日乘坐船從台北前往福建時，被大陸海關發現其行李中有60瓶未申報的甘草止咳水，成分中列有「Opium Tinctuer」（鴉片酊），而且經過測試，甘草止咳水呈明顯嗎啡陽性反應；後取樣送檢鑒定，又被檢出嗎啡成分，平潭海關緝私分局對其執行逮捕。

《中新社》報導，這名台籍旅客當天乘坐「麗娜號」客滾輪自台北而來，在平潭口岸入境時，被發現其攜帶的行李機存在異常，經開箱查驗後，查獲標牌為「晟德」的甘草止咳水60瓶（120毫升／瓶），共計7200毫升。

▲甘草止咳水含有「可待因」。（圖／翻攝自《中新社》）

報導指出，福州海關提示，近年來，許多口岸查獲違法攜帶止咳水入境案件。由於攜帶入境的止咳水大多含有嗎啡或可待因、麻黃鹼等成分，長期服用容易成癮並產生幻覺，過量濫用甚至可能導致死亡，屬於禁止入境或嚴格控制入境的物品範疇，違法攜帶入境可能面臨刑罰。

台灣也曾傳出成人給幼兒服用甘草止咳水，導致對方失去意識的事件。食藥署指出，因成分含有「可待因」，是一種鴉片類藥物，有止痛效果，但某些族群使用後，可能引發呼吸困難、嗜睡等副作用，若哺乳婦女不慎服用，可待因恐透過乳汁被嬰兒吸收，國外也曾有嬰兒猝死的案例傳出。

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