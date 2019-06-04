靚媽咪Cardin Chiang「奇」肌試用　驚呼睡起來皮膚還是水水

▲Cardin Chiang現身東森自然美大直旗艦店，分享自然美麗保養的祕密武器。（圖／東森自然美提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

知名作家劉軒的老婆Cardin Chiang，因為外型時尚亮麗、氣質高雅，是各大頂級國際大牌派對的寵兒，近日她受邀體驗東森自然美最新上市的奇肌無瑕活膚系列，試用後大推「對於想要找抗老保養品，又不想太過滋潤而有負擔感，希望皮膚緊緻明亮又潤澤，卻不想瓶瓶罐罐擦一堆的女性，是非常好的選擇。」

Cardin Chiang表示自己的膚質很容易因為環境改變而過敏，因此在試用奇肌無瑕活膚系列時，她在化妝水之後會先上奇肌無瑕活膚精萃，「由於透明的精華液質地很濃稠，點在臉上輕輕推開卻吸收很快，對於最近常進出冷氣房，皮膚乾燥又微過敏，毛孔比較明顯和兩頰些微脫皮的狀況，有強效深層保濕和鎖水舒敏的效果。」

▲Cardin Chiang相信自然就是美，對於保養十分講究。

在皮膚達到初步滋潤後，Cardin Chiang再使用奇肌無瑕活膚精華霜，藉由成分裡添加的10多種天然活性精華潤澤肌膚。她認為，奇肌無瑕活膚精華霜的質地比較像是濃稠的凝膠狀，睡前擦完後皮膚水嫩馬上有感，就算到隔天早上醒來，膚質還是很潤澤，感覺保養品吸收得很完整，並在睡眠時持續作用，讓膚況的明亮度和彈性都增加了。

▲奇肌無瑕活膚精華霜。

▲奇肌無瑕活膚精萃液。

奇肌無瑕活膚系列包含奇肌無瑕活膚精華霜、以及最新推出的奇肌無瑕活膚精萃，Cardin Chiang除了分享試用心得，「因為相信自然就是美，所以對於保養的十分講究；也因為不想服老，所以早早就開始使用抗老產品」，這次她更是在東森自然美大直旗艦館親自體驗，不只享受專業美容師提供的護膚服務，潔淨寬敞又帶點奢華的空間也讓她留下深刻印象。