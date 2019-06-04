烏克蘭學姊！正妹記者打敗4000人　任「喜劇總統」新聞秘書

▲烏克蘭新聞秘書孟德爾年僅32歲。（圖／翻攝自Facebook／Iuliia Mendel）



國際中心／綜合報導

烏克蘭「喜劇總統」澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）3日公布最新人事，正妹記者孟德爾（Yulia Mendel）打敗4000名競爭者，成為澤倫斯基的新聞秘書。孟德爾精通烏克蘭文、俄文與英文，基輔大學畢業後曾在哈佛大學參與記者培訓課程，先後擔任烏克蘭ICTV、Espreso.TV記者，目前也是《紐約時報》的特約記者。

烏克蘭對新聞秘書的標準相當嚴苛，不僅要求精通烏克蘭文、俄文與英文外，會針對抗壓力、幽默感與反應力進行評估，且必須24小時待命。《烏克蘭新聞社》（Ukrainian News Agency）指出，32歲的孟德爾擁有多年媒體經驗，就任前正擔任《紐約時報》特約記者，並在世界銀行烏克蘭辦事處工作。

孟德爾在推特感謝各界祝福，「能從數千名申請者中脫癮而出，擔任澤倫斯基總統的新聞秘書，我感到非常光榮，未來將負起責任讓政府盡可能保持透明。」

▼孟德爾推文表示有4000名申請者，但烏克蘭新聞社指出申請人數為3000人。



Thanks everyone for your congratulations. There were 4000 applications. It is a big honor and big responsibility to become a spokesperson for the President of Ukraine @ZelenskyyUa. The Administration will be as transparent as possible.Let's start today 4pmhttps://t.co/KmL6y9Szue — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) 2019年6月3日

澤倫斯基上任以來爭議不斷，由於喜劇演員出身的他沒有任何政治經驗，加上所屬的政黨人民公僕黨在議會沒有任何席次，便下達「解散議會」的命令，引起民眾不滿。烏克蘭總統官網上，其中一份下台請願書人數已逾過5萬人聯署，超過標準的2萬5000人的門檻。