烏克蘭學姊！正妹記者打敗4000人　任「喜劇總統」新聞秘書

▲烏克蘭新聞秘書孟德爾年僅32歲。(圖/翻攝自Facebook/Iuliia Mendel)



國際中心/綜合報導

烏克蘭「喜劇總統」澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)3日公布最新人事,正妹記者孟德爾(Yulia Mendel)打敗4000名競爭者,成為澤倫斯基的新聞秘書。孟德爾精通烏克蘭文、俄文與英文,基輔大學畢業後曾在哈佛大學參與記者培訓課程,先後擔任烏克蘭ICTV、Espreso.TV記者,目前也是《紐約時報》的特約記者。

烏克蘭對新聞秘書的標準相當嚴苛,不僅要求精通烏克蘭文、俄文與英文外,會針對抗壓力、幽默感與反應力進行評估,且必須24小時待命。《烏克蘭新聞社》(Ukrainian News Agency)指出,32歲的孟德爾擁有多年媒體經驗,就任前正擔任《紐約時報》特約記者,並在世界銀行烏克蘭辦事處工作。

孟德爾在推特感謝各界祝福,「能從數千名申請者中脫癮而出,擔任澤倫斯基總統的新聞秘書,我感到非常光榮,未來將負起責任讓政府盡可能保持透明。」

▼孟德爾推文表示有4000名申請者,但烏克蘭新聞社指出申請人數為3000人。



Thanks everyone for your congratulations. There were 4000 applications. It is a big honor and big responsibility to become a spokesperson for the President of Ukraine @ZelenskyyUa. The Administration will be as transparent as possible.Let's start today 4pmhttps://t.co/KmL6y9Szue