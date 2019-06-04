卸任前最後任務！梅伊送「它」給川普　濃濃歷史味暗藏警惕

▲ 梅伊將於7日卸下保守黨黨魁一職。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國首相梅伊（Theresa May）將於今（4日）在唐寧街10號接待出訪英國的美國總統川普，目前已確定2人不會一對一單獨會面，但會出席一系列雙邊會議活動來展現兩國緊密關係，而這也是她身為保守黨黨魁最後重大行程之一。此外，她也將致贈1941年《大西洋憲章》副本給川普，提醒他維護國際貿易及外交的價值。

綜合英媒衛報、每日郵報報導，梅伊和川普一早就會現身美、英企業共同舉辦的商務早餐會，料提及英國脫歐後雙邊自由貿易協議的好處。外傳這場會議將持續進行約1小時，美國第一千金、現任白宮顧問伊凡卡（Ivanka Trump）也將出席。

屆時，梅伊將談兩國關係，「這是個很棒的合作夥伴關係，但我相信我們可以做得更好。透過雙邊自由貿易協議、更擴大經濟合作、繼續共同努力，鞏固、形塑、影響全球經濟及相關規則制度，保持市場自由、公平、開放，以及產業競爭力。」

▲ 川普出席英國國宴。（圖／路透社）

值得一提的是，在一系列雙邊會議當中，梅伊致贈川普的官方禮品會是1941年《大西洋憲章》副本，這份由時任英國首相邱吉爾（Winston Churchill）及時任美國總統富蘭克林羅斯福（Franklin D. Roosevelt）簽署被視為建立跨太平洋關係的重要步驟之一，如今將提醒川普維護國際貿易及外交的價值。

在梅伊與川普在唐寧街會面的同時，梅伊丈夫菲利普（Philip May）會和美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）共同參加兒童派對。而梅蘭妮亞也將收到來自英國官方的禮物，也就是英國瓷器品牌Emma Bridgewater的茶具bespoke No 10 tea set。對此，英國首相發言人表示，川普夫婦倆收到的禮物，均經過精心挑選。