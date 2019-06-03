華為助力造車　任正非簽發文件成立智能汽車BU

▲任正非簽發文件成立智能汽車BU。（圖／取自微博）

大陸中心／綜合報導

風口浪尖中，華為依舊沒有停止自己的擴張腳步。由任正非簽發的一份華為內部通知文件近日流出。通知顯示，經總裁批准，華為將成立智慧汽車解決方案BU（BUSINESS UNIT，獨立部門），隸屬於ICT管理委員會管理。華為並將資訊和通信技術（Information and Communication Technology，ICT）優勢延伸到智慧汽車產業，成為面向智慧汽車的ICT部件供應商。

任正非5月27日簽發文件，批准成立智慧汽車解決方案BU。根據華為內部文件顯示，BU的定位是提供智慧汽車的ICT部件和解決方案，幫助企業造好車。BU在華為的組織架構中，是與BG並列的一級部門。至此，華為目前擁有三大BG：運營商BG、企業BG和消費者BG，以及兩大BU：Cloud&AI產品與服務BU和智能汽車解決方案BU。

一周前的5月22日，華為心聲社區發佈了任正非內部講話，「對於ICT業務方面，車聯網、人工智慧、邊緣計算是我們未來的三大突破點。車聯網可以成立商業組織，加大投入。面對智慧汽車的聯接、車載計算、自動駕駛等都是車聯網的重要方向，要作為戰略堅決投入，雷射雷達等要聚焦在ICT核心技術相關的方向上。」

華為5月上旬公佈，王軍擬任命為智慧汽車解決方案BU總裁，他此前在華為日本運營商業務部任職。

此前，隨著業務規模愈來愈大，市場不時傳出華為生產汽車的消息。今年4月華為副董事長、輪值董事長徐直軍在上海車展期間發表演講。他表示，華為不造車，而是聚焦ICT技術幫車企造好車。現在華為內部成立智慧汽車解決方案BU的通知也再度確認。