全球最迷你麥當勞！　「不賣漢堡薯條」照樣天天吸引上千客

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瑞典最近開了一間「全世界最小」的麥當勞，戶外用餐區、得來速、廣告海報等等應有盡有，招牌和外觀完全是一般麥當勞等比例縮小，不過，它小到人類根本無法進入，而且這裡也不賣漢堡、薯條，卻仍然天天吸引上千名顧客光顧。

掀開屋頂會發現，這間麥當勞的「內用客人」全是密密麻麻的蜂群，原來是個偽裝成速食店的蜂箱，名叫「McHive」，由瑞典麥當勞和設計公司NORD DDB合作製成。

▲外表和正常麥當勞完全一模一樣。（圖／翻攝自YouTube／McDonald`s Sverige）



設計這個蜂箱的動機來自瑞典一間麥當勞店長，某天他發現附近常有忙碌的蜜蜂出沒，就在店家屋頂蓋了一間小屋，並插上小小的M型Logo，希望吸引蜜蜂們到此光顧。這個小屋很快就吸引了其他麥當勞的注意，店長們紛紛跟進，也在自家店面的屋頂蓋起小蜂箱。

隨著越來越多麥當勞小蜂箱的出現，瑞典總部也注意到這件事，乾脆委託專業木匠，打造出更精細又安全的「McHive」分店給蜜蜂們居住，每個小細節都不馬虎，完美還原的真實麥當勞的模樣，沒幾天就成為不少瑞典人朝聖景點。

事實上，麥當勞製作此蜂箱，主要是想呼籲人們重視蜜蜂保護，全球有3分之1的作物都需要蜜蜂授粉，如果少了這些小傢伙，影響的範圍將擴及到整個生態系。