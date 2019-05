2019高校畢業歌票選／南科實中《航海家一號》

《航海家一號》

作詞:蘇意晴

作曲:蘇意晴

演唱:蘇意晴/王晉隆/呂誌翰/Nichole Campbell

創作理念:

這首畢業歌期望就像是航海家上的金唱片一樣,能記載我們在南科的回憶。而我們也期望畢業後的我們能像航海家一樣,勇敢的飛向浩瀚的宇宙,追求真理與自己的價值。

歌詞:

睜開雙眼 掀起初光 搖曳綠穗長廊 照映青澀臉龐 蔚藍藍天沒有高樓阻擋 轉眼間 豁然開朗 寥若晨星 相偎相依 彼此更加珍惜 如此珍貴友誼 金色唱盤收藏光輝記憶 帶上航海家飛行 伴隨掙扎不捨準備啟航 承載眷戀回憶前去闖蕩 Commencing countdown Engines on 唉…Time to move on 航海家呼叫基地 我順利飛越天際 在這浩瀚無聲的黑夜裡 一切顯得好平靜 窗外水藍色的星 提醒我不要放棄 因為航海家一號使命 不是逗留是傳遞

飛掠行星 無光前行 垂掛點點繁星 點亮漆黑夜暝 少了拉扯的重力 航向無際 在這閃耀的年紀 伴隨掙扎不捨準備啟航 承載眷戀回憶前去闖蕩 Commencing countdown Engines on 唉…Time to move on 航海家呼叫基地 燃料已燃燒殆盡 在這浩瀚無聲的黑夜裡 寫下耀眼的奇蹟 身後水藍色的星 提醒我不要放棄 因為航海家一號使命 不是逗留是傳遞

航海家呼叫基地 我順利飛越天際 在這浩瀚無聲的黑夜裡 一切顯得好平靜 身後水藍色的星 提醒我不要放棄 因為航海家一號使命 不是逗留是傳遞 航海家呼叫基地 燃料已燃燒殆盡 在這浩瀚無聲的黑夜裡 寫下耀眼的奇蹟 窗外水藍色的星 提醒我不要放棄 因為航海家一號使命 不是逗留是傳遞 啦啦啦~ 因為航海家一號使命 不是逗留是傳遞 傳遞