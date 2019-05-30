2019高校畢業歌票選／新興高中《藍天橋》

《藍天橋》

作詞：王歆雅

作曲：楊宗諺

演唱：曾羽琪、孟政融

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創作理念：

青春帶給我們對於未來的恐懼，卻也同時賦予了我們痊癒的能力。

若沒有你我三年的陪伴，這一切都不會這麼精彩，三年的時間，如燦爛煙火，雖精彩但匆匆。

匆促的推擠我們搭上那班長大的列車，快速行駛過那短暫的青春，夢想無邊無際，勇氣這名陌生人其實一直坐在我們身旁，你我，都必須勇敢追尋自己的夢！



歌詞：

指尖與吉他碰撞的旋律

帶走了我所有藍色憂鬱

盼望著 什麼能讓我痊癒

卻發現 時間早就悄然的離去

從未察覺 校園的美麗

每個轉角 無邊際壓力

以為畢業遙遙無期 轉眼就要各奔東西

別害怕未來將會怎樣

我們還要一起瘋狂

繼續 把剩下的路並肩走完吧

別忘了那天滿是朝氣

共同踏著相同步伐

回到 沒有你的藍天橋

下課福利社的擁擠

一起吃過的蛋餅

夢想的無邊無際

從沒考慮能否執行

勇敢去吧 放手去闖

別怕跌跌撞撞

做你燈塔 為你照亮

有夢去闖 不要只是想想

別害怕未來將會怎樣

我們還要一起瘋狂

繼續 把剩下的路並肩走完吧

別忘了那天滿是朝氣

共同踏著相同步伐

回到 沒有你的藍天橋

指望著 每個怨言能被眷顧

從來沒想過認輸

結果如何我不在乎

我只想走我自己的路



別害怕未來將會怎樣

我們還要一起瘋狂

繼續 把剩下的路並肩走完吧

別忘了那天滿是朝氣

共同踏著相同步伐

回到 沒有你的藍天橋

啦~啦~啦~

