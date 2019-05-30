2019高校畢業歌票選／安樂高中《Dream》

《Dream》

作詞：胡敍言、張宸豪

作曲：李詩維

演唱：李詩維、林品凡、李詩晴

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創作理念：

我們以Dream作為本歌的曲名,希望每個畢業生心中都有自己的夢想,歌詞主要以RAP的形式訴說人生中的許多障礙,需要我們去挑戰並且跨越,畢業生們準備啟航前往人生的下一個階段

歌詞：

大雨滂 沱的城市 踏著步伐前行

回憶中 我們哼著 彩色旋律

紙飛機 劃破天際 帶領我們飛翔

嚮往著 青春的歌 堅持夢想

這個世界充滿阻礙全是荊棘之路

萬物眾生都需充當傀儡成小人物

Oh 但是你們完全無需多疑不需害怕

也請你們放心不顧一切用力去闖

適者生存絕對原則 向這個世界的常態規則 破壞這一切

別著胸花抬起頭來不再迷惘踏出禮堂 迎向畢業盡情追逐夢想

還記得從前懵懂的小孩 探索追尋璀璨的未來式

但察覺現實總是不如意 只能冒著風雨迎擊

請不要迷惘 請不要徬徨 飛向理想

我眺望遠方 最初的嚮往 勇敢實現夢想

紙飛機 乘載夢想 劃破無垠天際

畢業生 追逐夢想 勇敢飛行

只以為憑著創意和成績 走出脫離狹小的棲息地

到頭來發現高中的生活 才是青春的累積

請不要迷惘 請不要徬徨 看見希望

我眺望遠方 最初的嚮往 勇敢實現夢想

我仍然在迷惘 我仍然在徬徨

我瞥見束光芒 它授予我希望

我不想再迷惘 我不想再徬徨 我正準備啟航

[唱歌] 我不再迷惘

[RAP]從前懵懂少年熬夜苦讀學習萬物，不知自己早已踏上一條不歸路

[唱歌]我不再徬徨 奔向太陽

[RAP]我無法醒悟，持續盲目 妄想自己能夠找出一條出路

[唱歌] 當我回首望

[RAP]直到現在終於發現夢想早已近在眼前，我已開始逐漸升起希望般的硝煙

[唱歌]寧靜的故鄉 昂首揚帆啟航

[RAP]我放眼世界，即將挑戰極限，將夢中所有理想全部都實現"

