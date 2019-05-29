「總統府住一晚」違反觀光條例可罰400萬？文總：是體驗而非營利



▲「來去總統府住一晚」活動，遭到網友質疑恐違反我國「發展觀光條例」 。（圖／截自「來去總統府住一晚」前導影片）

記者林育綾／台北報導

為了行銷台灣觀光，中華文化總會（文總）偕同總統府、觀光局舉辦「來去總統府住一晚」活動，邀請國外旅客免費夜宿；不過消息一出遭到網友質疑，這項活動可能已經違反多項發展觀光條例，總計可罰款400萬元，希望不要「只許州官放火」。文總在今（29）日回應，總統府本身並非旅宿業，而此體驗活動更非營利性，不屬於觀光條例所稱旅館與民宿業範疇，因此並未違法。



▲「來去總統府住一晚」由蔡英文總統親自敞開總統府大門。（圖／截自「來去總統府住一晚」前導影片）

「來去總統府住一晚」昨（28）日率先發布前導宣傳影片並舉辦記者會，影片中蔡英文總統親自敞開總統府大門，邀請國際旅客免費夜宿，體驗真正的「總統套房」。活動也強調「這不僅是全台首次，更是世界上首個總統府開放給國外旅客入住的創舉！」期望外國旅客能擔任台灣的宣傳大使，分享台灣的友善與美好，藉此行銷觀光。

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不過消息傳出後，有網友質疑這個「來去總統府住一晚」活動可能已經違反我國多項「發展觀光條例」規定，包括未持執照進行招攬或接待觀光旅客、安排旅宿及交通、設計旅程等服務，皆可罰款。該文提到總統府未持有旅行社獲旅宿業執照，恐怕已經違法，粗估下來可罰400萬。

該文表示，雖然支持並樂見總統府以多元開放、共享經濟方式，提供世界旅人與眾不同的觀光體驗，但若總統府都能因不熟悉法規而可能觸法，又遑論一般民眾？還提到全台灣各地有許多社區小旅行、部落體驗、農村留宿等，因為不具足夠經濟規模，長期被這些法規所限制，呼籲政府應該修法，而非一味提高罰則與開罰。

主辦單位文總回應，總統府本身不是旅宿業，而「來去總統府住一晚」觀光行銷「體驗活動」係屬「非營利性」，與旅館業及民宿以收取費用為目的、並提供不特定對象住宿及相關服務之營利行為明顯不同，非屬發展觀光條例所稱旅館業及民宿範疇，此部分並無違法。

另外此活動相關計畫內容將於8月底前公布，屆時將有專屬網站，讓國外背包客提案，如何幫忙宣傳台灣，因活動性質為「期間限定之不收費活動」，每組參加者需透過篩選機制才能入選，參加者除了需符合安全規範外，也要承擔推廣觀光之權利義務，達到向國際宣傳台灣之效益，方能入選，總統府亦是在這樣的基礎上接待參加者，屬於單次性活動，並非一般的住宿行為。



▲「來去總統府住一晚」由中華文化總會（文總）偕同總統府、觀光局舉辦。（圖／記者徐斌慎攝）

中華文化總會回應全文如下：

「來去總統府住一晚」是文化總會偕同總統府、觀光局、台灣觀光協會之國際行銷企劃案，希冀透過此計畫，讓外國人士體驗總統府建築之美以及台灣的民主特色。本計畫之前導宣傳片，以總統向國際號召為起始，吸引外國人士報名來台，達到國際宣傳的效果，增加外國旅客、背包客來台旅遊，並在台灣觀光、消費，帶動台灣觀光產業的發展。

外界質疑總統府非法經營觀光旅館、民宿，文化總會強調，總統府本身不是旅宿業。旅宿業具有對「不特定人」提供「日或週之住宿或休息」及「客房服務或渡假住宿服務」而「收取費用」之經營屬性，實務上多會提供旅客所需設備及服務。而「來去總統府住一晚」觀光行銷「體驗活動」係屬「非營利性」，與旅館業及民宿以收取費用為目的、並提供不特定對象住宿及相關服務之營利行為明顯不同，非屬發展觀光條例所稱旅館業及民宿範疇，此部分並無違法。

本相關計畫內容將於八月底前公布，並藉由專屬網站，讓國外背包客提案，如何幫忙宣傳台灣，因本活動性質為期間限定之不收費活動，每組參加者需透過篩選機制才能入選，參加者除了需符合安全規範外，也要承擔推廣觀光之權利義務，達到向國際宣傳台灣之效益，方能入選，總統府亦是在這樣的基礎上接待參加者，屬於單次性活動，並非一般的住宿行為。主辦單位將評估選出最適合為台灣宣傳的20組國外參加者免費入住總統府一晚，活動預計將於今年秋天就要開始迎接第一組參加者，一週一組，每組停留時間為一晚。在這樣活動的示範效益下，我們鼓勵入住的參加者在台灣停留天數更多，可以體驗台灣各種不同的住宿經驗，擴大國際宣傳效果。日前注意到有民間旅館業者響應「來去總統府住一晚」活動，提出加碼優惠，主辦單位表示樂觀其成。

「來去總統府住一晚」前導宣傳影片：