「台北車王」性騷害落胎！鹹濕求愛：有氣氛妳會滋潤　人妻自殘引產

▲北部一家計程車老闆被控性騷。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

人稱「台北車王」的北部某計程車行王姓老闆，日前自爆遭潘姓女會計，夥同多名惡煞恐嚇取財。不過潘女控訴，其實她是王姓老闆的車行合夥人，王老闆數度以極度鹹濕的語句性騷擾她，讓她承受不了精神壓力必須服藥抗憂鬱，最後還因此引產、自殘。潘女透露，雙方本來談妥以300萬元拆夥，但王老闆竟反咬一口，讓她決定要替自己討公道。

根據《周刊王》報導，潘女表示，王老闆每天都會從板橋搭火車到桃園巡視公司，時常指定她負責接送。2人在車上，王老闆總喜歡探聽她的婚姻生活，原本以為是出自於父親對女兒的關心，沒想到後來卻變本加厲。

有次王老闆先問「車上是否有錄音」，接著便是一連串露骨對話「我也是有需求，只是老闆娘更年期下體乾、無法濕」、「我們聊有氣氛，妳就滋潤就會濕，去摸到都感覺的到」、「連我現在想都會硬」等等。

▲潘女因遭老闆性騷擾，導致引產自殘。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫Pxhere)

潘女說，王老闆甚至強調自己已經結紮，要求潘女把他當成「不是戶籍上的老公」，還伸出模爪撫摸潘女的手說「摸一下不過分吧」。

王老闆這些行為讓潘女近乎崩潰，不僅酗酒、自殘，最後還因精神衰弱引產，潘女手上也因此有多道自殘痕跡。

對此王姓老闆妻子說，先生把潘女當女兒在疼，絕不可能對她性騷擾，還說自己年是已高，自然不會濕，乾乾濕濕是辦公室內開玩笑的話題，為自己丈夫開脫。

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