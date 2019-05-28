　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／深圳3月租金漲幅最高　61%女性拒絕租房結婚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼深圳樓房。（圖／CFP）

▲深圳樓房。（圖／CFP）

《深圳》3月租金漲幅全大陸最高　61%女性不接受租房結婚

近日發佈的《有young青年租房指南》顯示，對比去年3月同期，北京、上海、深圳一線城市的房租均有所增長，其中，北京漲幅最低，基本與去年持平，而深圳漲幅最高。從城市租金對比來看，北京租金最高，其次是深圳及上海，新一線城市杭州的平均租金要高於廣州。此外，統計發現，61.2%的女性受調人群表示不接受租房結婚。（澎湃新聞）

《北京》4月住宅租賃量價齊跌　淡季「房源多租客少」價格回落

北京房地產仲介行業協會發佈的2019年4月北京住房租賃市場情況顯示，4月份北京住房租賃市場繼續回落，成交量環比3月份下降18%，租金價格延續下調趨勢。仲介協會會員單位資料也顯示，4月份網端用戶流覽量環比下降，到門店求租的客戶明顯減少，承租方議價能力增強，市場上可選擇的房源更多。（北京日報）

《重慶》2018物聯網相關產業差值超1000億人民幣

據悉，2018重慶物聯網核心產業產值達到564.9億元（人民幣，下同，約新台幣2580億元），同比增長37%，相關產業產值超過1000億元，重慶已成為大陸發展物聯網產業的重點區域。目前，重慶市物聯網規模以上企業達到287家，涵蓋物聯網系統集成、運營服務和硬體製造等產業鏈環節。（重慶日報）

《上海》滬指收復2900點　科創概念「獨領風騷」

滬深兩市28日早盤低開後翻紅，在養殖業、晶片概念、稀土板塊持續走強帶動下，A股三大股指全線上漲，滬指收復2900點關口，截至11：30分報2918.12點，漲0.89%；創業板指站上1500點，漲0.69%；深成指漲0.83%。其中，科創板概念成為最強風口，領漲各大板塊，包括搜於特、千方科技、聯明股份等股強勢漲停，復旦複華、華昌化工等漲逾6%。（中新經緯）

▼28日滬指行情。（圖／東方財富網）

▲▼滬指。（圖／東方財富網）

《雲南》昆明19條舉措促進民營經濟高品質發展

《關於促進民營經濟高品質發展的實施意見》提出減輕企業稅費負擔、緩解融資難融資貴等6個方面19條措施，其中在改善金融服務方面，對符合條件的民營企業發放信用貸款。此外，在推進降稅減負方面，《意見》提出了減輕企業稅費負擔、降低用地成本、降低用能成本、降低制度性交易成本4條具體措施。（雲南日報）

《新疆》10億噸級「吉木薩爾葉岩油」全面推進開發

今年以來，在10億噸級葉岩油藏「吉木薩爾葉岩油區域」，中國石油新疆油田公司全面推進開發，已動用鑽機36部，開鑽47口井，完井8口，日進尺2000公尺以上，累計完成進尺160000餘公尺。據新疆油田公司介紹，今年吉木薩爾葉岩油區計劃動用鑽機45部，完鑽近百口井，全年計劃壓裂55口井，其中跨年井12口、新井43口，截至目前已開井2口且已見油。 （新華社）

《廣東》推出促進消費「29條」　逐步放寬廣深汽車搖號

針對當前制約消費的突出問題，《廣東省完善促進消費體制機制實施方案》提出9方面29條具體舉措，其中包括珠三角互遷二手車，在過渡期可執行國五標準；擴大租賃住房供給，利用集體建設用地建設租賃住房試點工作；改善農村網路、通信、水電、物流等基礎設施；健全養老服務網路，穩定家政護理員隊伍等。（南方日報）

《福建》兩岸國學Vlog創作大賽在平潭啟動

第二屆兩岸國學論壇暨國學Vlog創作大賽24日在福建平潭綜合實驗區開幕，共3000多人參加了本次活動，包括臺灣輔仁大學哲學系教授陳福濱、第三代新儒家代表人物金春峰等。據悉，國學Vlog創作大賽旨在結合國學超級IP，以視頻創作大賽的形式，傳承和發揚中華傳統文化，推動兩岸深度融合。（新華社）

▼ 第二屆兩岸國學論壇暨Vlog創作大賽。（圖／新華社）

▲▼ 第二屆兩岸國學論壇暨Vlog創作大賽。（圖／新華社）

ET快訊
快訊／綠委強行投票通過　李進勇出任中選會主委
摸到粉絲手上「有自殘傷疤」　洛基秒抱緊：I GOT U！

關鍵字：租金,深圳租金,房地產,物聯網,吉木薩爾葉岩油,葉岩油藏,國學Vlog創作大賽

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

床面與床頭有間隙！　20家知名網路品牌出包「16款嬰兒床未達標」

影／鏡頭對準黑裙底！噁男搭車「左右30度」猛晃手機偷拍　過程全錄下

華聞快遞／深圳3月租金漲幅最高　61%女性拒絕租房結婚

懷疑她偷腥！惡男當街砍妻　好友出面逆轉：他才是出軌的那個

7成應屆畢業生月薪少於2萬7！　拒絕與企業簽約「關鍵原因」曝光

大陸兒童節前夕　21家影音平台推出「青少年防沈迷系統」

香港第二富豪李兆基退休　市值2.2兆恒基地產交棒2兒子

29歲天津女「赴韓整形」腦損成植物人　法院判賠2900萬

華為包裹「誤送」到美國　 聯邦快遞故意還是疏忽？

扛得住經貿摩擦　郭樹清：封鎖或制裁只會讓中國加速發展

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

快撞到惹...教練崩潰狂喊踩煞車 她傻問「哪個？」下秒悲劇QQ

王嘉爾「咬唇+抖肩」男人味爆發　 你有一個缺點..N度示愛閆澤歡

《這！就是街舞》驚見女團成員　許凱皓成功晉級羅志祥戰隊

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

蕭敬騰.袁野夕臉貼臉合唱　共用一支麥..害羞解釋「是省預算」

床面與床頭有間隙！　20家知名網路品牌出包「16款嬰兒床未達標」

影／鏡頭對準黑裙底！噁男搭車「左右30度」猛晃手機偷拍　過程全錄下

華聞快遞／深圳3月租金漲幅最高　61%女性拒絕租房結婚

懷疑她偷腥！惡男當街砍妻　好友出面逆轉：他才是出軌的那個

7成應屆畢業生月薪少於2萬7！　拒絕與企業簽約「關鍵原因」曝光

大陸兒童節前夕　21家影音平台推出「青少年防沈迷系統」

香港第二富豪李兆基退休　市值2.2兆恒基地產交棒2兒子

29歲天津女「赴韓整形」腦損成植物人　法院判賠2900萬

華為包裹「誤送」到美國　 聯邦快遞故意還是疏忽？

扛得住經貿摩擦　郭樹清：封鎖或制裁只會讓中國加速發展

YouBike推出2.0「輕樁」板　外觀色系「珍珠白+黃」

快訊／65：2！綠委強行投票通過　李進勇出任中選會主委

剛說完慢走！女童遇襲「制服書包沾血」嚇壞　安倍震怒：學童安全要擺第一

「果汁減肥法」大公開！劉濤大推這4款　排毒、美白還能當代餐

床面與床頭有間隙！　20家知名網路品牌出包「16款嬰兒床未達標」

3歲童衝馬路「下一秒堆高機撞上」　駕駛「猝不及防」無罪

史上首度金庸武俠大型特展！獨家曝光刪修稿件、還原經典江湖場景

他嫌掃條碼太累…拿「圍棋創造QR碼」　就此改變世界25年

快訊／李進勇人事案16時開票　藍委朝議場狂砸水球！

性能經典回不去了？三菱新EVO確認是油電／電動休旅車設定

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

大陸熱門新聞

他熬夜10天　口吐白沫昏迷急送..

24歲女當街遭捅10刀！恐怖男..

沙灘激烈拍掌聲！透光帳篷現「男..

點牛排要求「半熟」！他一翻背面..

床的世界、和成研發長照產品登陸

保鑣男友尾隨女友進女廁...網..

車主不滿亂收停車費把車停出入口

三寶妹：煞車是哪個？下秒直衝..

1000萬名畫被毛小孩「完全撕..

湖南惡霸5天內殘忍殺害5人

日擬向中方收QR Code使用..

任正非：更可能是美國偷華為技術

陸大媽馬國詐騙　街頭被圍毆暴打

癡情男送女友210公頃海域

更多熱門

相關新聞

豪宅怕被法拍…屋主先收租千萬

「這間很屌！」一名網友分享一間特別物件，台中一位屋主似乎怕房子被法拍，投機取巧將房子租給房客10年，且收取近1000萬元的租金，掀起網友熱議。對此專家表示，若租約沒有進行公證，房子照樣能被法拍。

一、二線房市解析　10年增長2倍

蘇南／包租代管能健全租賃市場嗎

百元理髮為何不會倒？網曝生存秘辛

租「帝寶」選擇多　租金價差38倍

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

即／日本公園傳隨機砍人！2死16傷

做胎夢真懷孕！媽聽完女兒一段話狂哭：好內疚

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學OO傳染

15歲小女友劈腿　台中「邊緣男」上門怒殺她全家

孫生約到明日花綺羅　床照曝光

充電玩手機　男手指被「電到斷裂」慘死

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

心測「伸出一隻手」看你的真實性格！

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」

摸到粉絲手上自殘傷疤　洛基秒抱緊

幫帶小孩卻淤青　7少逼情侶活春宮

聖母峰如屠殺　加拿大男攻頂嚇壞

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

更多

最夯影音

更多

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面