華聞快遞／深圳3月租金漲幅最高　61%女性拒絕租房結婚

▲深圳樓房。（圖／CFP）

《深圳》3月租金漲幅全大陸最高 61%女性不接受租房結婚

近日發佈的《有young青年租房指南》顯示，對比去年3月同期，北京、上海、深圳一線城市的房租均有所增長，其中，北京漲幅最低，基本與去年持平，而深圳漲幅最高。從城市租金對比來看，北京租金最高，其次是深圳及上海，新一線城市杭州的平均租金要高於廣州。此外，統計發現，61.2%的女性受調人群表示不接受租房結婚。（澎湃新聞）

《北京》4月住宅租賃量價齊跌 淡季「房源多租客少」價格回落

北京房地產仲介行業協會發佈的2019年4月北京住房租賃市場情況顯示，4月份北京住房租賃市場繼續回落，成交量環比3月份下降18%，租金價格延續下調趨勢。仲介協會會員單位資料也顯示，4月份網端用戶流覽量環比下降，到門店求租的客戶明顯減少，承租方議價能力增強，市場上可選擇的房源更多。（北京日報）

《重慶》2018物聯網相關產業差值超1000億人民幣

據悉，2018重慶物聯網核心產業產值達到564.9億元（人民幣，下同，約新台幣2580億元），同比增長37%，相關產業產值超過1000億元，重慶已成為大陸發展物聯網產業的重點區域。目前，重慶市物聯網規模以上企業達到287家，涵蓋物聯網系統集成、運營服務和硬體製造等產業鏈環節。（重慶日報）

《上海》滬指收復2900點 科創概念「獨領風騷」

滬深兩市28日早盤低開後翻紅，在養殖業、晶片概念、稀土板塊持續走強帶動下，A股三大股指全線上漲，滬指收復2900點關口，截至11：30分報2918.12點，漲0.89%；創業板指站上1500點，漲0.69%；深成指漲0.83%。其中，科創板概念成為最強風口，領漲各大板塊，包括搜於特、千方科技、聯明股份等股強勢漲停，復旦複華、華昌化工等漲逾6%。（中新經緯）

▼28日滬指行情。（圖／東方財富網）

《雲南》昆明19條舉措促進民營經濟高品質發展

《關於促進民營經濟高品質發展的實施意見》提出減輕企業稅費負擔、緩解融資難融資貴等6個方面19條措施，其中在改善金融服務方面，對符合條件的民營企業發放信用貸款。此外，在推進降稅減負方面，《意見》提出了減輕企業稅費負擔、降低用地成本、降低用能成本、降低制度性交易成本4條具體措施。（雲南日報）

《新疆》10億噸級「吉木薩爾葉岩油」全面推進開發

今年以來，在10億噸級葉岩油藏「吉木薩爾葉岩油區域」，中國石油新疆油田公司全面推進開發，已動用鑽機36部，開鑽47口井，完井8口，日進尺2000公尺以上，累計完成進尺160000餘公尺。據新疆油田公司介紹，今年吉木薩爾葉岩油區計劃動用鑽機45部，完鑽近百口井，全年計劃壓裂55口井，其中跨年井12口、新井43口，截至目前已開井2口且已見油。 （新華社）

《廣東》推出促進消費「29條」 逐步放寬廣深汽車搖號

針對當前制約消費的突出問題，《廣東省完善促進消費體制機制實施方案》提出9方面29條具體舉措，其中包括珠三角互遷二手車，在過渡期可執行國五標準；擴大租賃住房供給，利用集體建設用地建設租賃住房試點工作；改善農村網路、通信、水電、物流等基礎設施；健全養老服務網路，穩定家政護理員隊伍等。（南方日報）

《福建》兩岸國學Vlog創作大賽在平潭啟動

第二屆兩岸國學論壇暨國學Vlog創作大賽24日在福建平潭綜合實驗區開幕，共3000多人參加了本次活動，包括臺灣輔仁大學哲學系教授陳福濱、第三代新儒家代表人物金春峰等。據悉，國學Vlog創作大賽旨在結合國學超級IP，以視頻創作大賽的形式，傳承和發揚中華傳統文化，推動兩岸深度融合。（新華社）

▼ 第二屆兩岸國學論壇暨Vlog創作大賽。（圖／新華社）