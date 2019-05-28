29歲天津女「赴韓整形」腦損成植物人　法院判賠2900萬

▲天津29歲女子2016年在韓國做完整形手術後，因腦部受損成為植物人。（示意圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

天津一名29歲女子2016年赴韓國接受整形手術後，因腦部受損成為植物人。事後，家屬將醫院告上法庭。韓國法院近日作出判決，認定醫院急救存在不當，須向受害者及家屬賠償10.8億韓元（約新台幣2900萬元）。

據韓聯社28日報導， 受害女子2016年1月7日在首爾某醫院接受正顎手術。手術開始後1小時，醫生正在對切開部位進行縫合時，發現她突然出現呼吸困難的癥狀，實施心肺復甦搶救後沒有好轉，40多分鐘後撥打急救電話，將她送往附近醫院。不幸的是，第2天受害女被診斷為腦部受損，成為植物人。1個月後，她被送回大陸，家屬將院方告上法庭。

正顎手術是整形手術的一種，用於矯正顎骨，可以把臉型雕琢成「V」字線條，但風險也很高，發生過多起死亡事故。手術過程需要多次注射麻藥異丙酚（Propofol）。

家屬認為，院方未能及時注意到患者的呼吸困難，存在過失。醫院方面辯稱，受害女患有酒精性心肌病，手術前還喝過酒。

韓國法院日前作出判決，認定醫院急救存在不當，需承擔70%的責任，向受害女及家屬賠償10.8億韓元，包含醫療費、交通費、收入損失以及精神補償等。

▲天津29歲女子2016年在韓國做完整形手術後，因腦部受損成為植物人。（示意圖／CFP）