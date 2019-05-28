雨彈再襲...淡金路又淹水！汽車涉水通行　通勤族崩潰：逢雨必淹...

▲淡金路淹水，通勤族崩潰。（圖／翻攝細說淡水）

突發中心／新北報導

鋒面來了！中央氣象局28日上午7時許對台北市、新北市、基隆市、桃園市和屏東縣發布大雨特報，而淡水地區也因次傳出淹水災情，道路宛如一條小河，讓通勤族無奈只能涉水通行，但警方派遣警力前往查看，發現積水已消退，但因雨勢有增強趨勢，警方也呼籲用路人多加注意安全，並將增派警力巡邏以維護安全。

20日才因大雨淹水的新北市淡金路，28日又再度傳出淹水，而畫面被網友PO上臉書社團《細說淡水》表示，「淡金路口又淹水了，路過請小心」，讓不少網友傻眼崩潰。

由於20日才淹水，28日一早的畫面PO出，許多網友紛紛傻眼，要原PO別拿舊照出來嚇人，但有網友紛紛站出來證實，畫面就是剛剛才發生，讓不少通勤族崩潰，「才下多少雨而已、又淹太離譜了吧」、「等等上班又要衝浪了」、「這裡大雨淹水已成常態化了嗎？」

▲路面宛如一條小河，通勤族無奈涉水通行。（圖／翻攝細說淡水）

另外，也有網友通報警方，而警方回應表示，已派警力前往查看，目前路面積水已暫時消退，但因雨勢有間歇性加大的情形，也呼籲用路人多注意路況安全，「警方目前持續派警力注控中」。

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