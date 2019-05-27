　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蝶戀花翻車已2年！27家遊覽車「連續4年丙等以下」　交部這樣說

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

蝶戀花旅行社賞櫻團13日晚間21時12分時，於國道5號接國道3號翻覆32死。（圖／記者柳名耕攝）

▲蝶戀花遊覽車2年前翻車，造成33死、11人傷。（資料圖／記者柳名耕攝）

記者胡順惠／台北報導

2017年發生33死11人傷的蝶戀花翻車慘劇，至今已經經過2年多，遊覽車安全性的相關法規仍需持續監督。立委李鴻鈞今（27）日在立法院交通委員會直批，評鑑依車輛、公司、駕駛人的管理分成五級，其中有27家連續4年獲丙、丁評等，沒有淘汰機制的評鑑只是在做表面功夫。

立法院交通委員會今天審查《公路法》部分條文修正草案，遊覽車安全性問題有多名立委關注，立委吳志揚等人提案修法。吳志揚表示，應授權交通部設定車齡車況、行駛里程數、保養紀錄等條件，以車齡加上公里數，要求車輛修復廠要求車子在一定里程數一定要回車廠保養，以免老車影響行車安全。

請繼續往下閱讀...

▲▼立委李鴻鈞。（圖／記者胡順惠攝）

▲立委李鴻鈞。（圖／記者胡順惠攝）

「這些事故（蝶戀花翻車事故）還歷歷在目，但過了2年，現在還在談修法！」李鴻鈞表示，現在評鑑分級分成優、甲、乙、丙、丁五級，後面兩級的丙、丁還有27家，也沒有淘汰機制，評選標準都已經不合格，可以上路才奇怪，不要再用以往墨守成規法規。

交通部表示，對連續獲得丙、丁級等的業者連續查核，查核結果會做相關處置，業者被評丙、丁不是不合格，至少還是合宜規定，只是表現的沒那麼好，不合格的早就淘汰掉，擔心會造成大家的誤解，未來新的制度將不再列等。

不合乎法規的業者如何才會被撤銷執照？交通部解釋，業者如果違反《公路法》47條，有其他管理不善或重大違規等，即立刻要求限期改善並停止一部分的營業，如果還不改善再逐次加重處分，最後才是撤照，表現不佳的名單在監理所站網站都可以查詢。

ET快訊
Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！1年靠3副業翻
喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光！早寫好18歲卡片萬人心碎
台中連環車禍！BMW大7連撞4車　駕駛命危搶救中

關鍵字：蝶戀花翻車,公路法,李鴻鈞,吳志揚

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

李大芝聲音超療癒！《與惡》陳妤朗讀文壇大師小說　中性聲線網狂讚

影／雨用倒的！18縣市大雨特報　北市松山時雨量51.5毫米列一級淹水警戒

暑假衝一波！曼谷、東京單程1688元起　酷航5/28限時開搶

1350座紐澤西護欄全部清空！　彰化戰備道變機場跑道　

6大「影響荷包新制」看這邊！　6月1日起上路

新北400萬人口達標感恩回饋　電商加碼折價送好康

第十屆台灣小姐國服賽陳家珮奪第一　泳裝賽6月登場

10年後駁二可能沉入海底！員工與藝術家人體排字「1.5℃駁二」

半夜想吃鼎邊銼...孕妻急call求留　打烊沒人影！暖老闆「一看爆感動」秒懂

Live／萬安演習13:30登場　台北等7縣市陸海空管制違規最高罰15萬

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎

具荷拉凌晨「欲在住處輕生」！　警方證實：屋內煙霧瀰漫

2歲童5樓墜落！男徒手接被砸暈男童家屬：一輩子把他當親人

痛到睡著！日本女生挽臉初體驗 醒來驚嘆：皮膚真的變光滑了

1600人同婚宴凱道流水席爆桌　高舉「婚姻平權」杯、揮舞彩虹旗

煞車失靈！無人砂石車直撞對向 英勇哥「助跑縱身一躍」入車拉手煞

李大芝聲音超療癒！《與惡》陳妤朗讀文壇大師小說　中性聲線網狂讚

影／雨用倒的！18縣市大雨特報　北市松山時雨量51.5毫米列一級淹水警戒

暑假衝一波！曼谷、東京單程1688元起　酷航5/28限時開搶

1350座紐澤西護欄全部清空！　彰化戰備道變機場跑道　

6大「影響荷包新制」看這邊！　6月1日起上路

新北400萬人口達標感恩回饋　電商加碼折價送好康

第十屆台灣小姐國服賽陳家珮奪第一　泳裝賽6月登場

10年後駁二可能沉入海底！員工與藝術家人體排字「1.5℃駁二」

半夜想吃鼎邊銼...孕妻急call求留　打烊沒人影！暖老闆「一看爆感動」秒懂

Live／萬安演習13:30登場　台北等7縣市陸海空管制違規最高罰15萬

Smart智富／從財報、4指標篩優質銀行股

吞下246包古柯鹼！男搭機抽搐心臟驟停亡　檢證實：服過量毒品喪命

微風南山10間打卡美食！世界最濃抹茶、水果閃電塔　可以從B2吃到4樓

兌現投資高雄　郭台銘：地已買、郭韓會在排時間

【奧斯塔羅】發脾氣很正常，但你能夠控制自己的情緒嗎？

打玻尿酸結果暴痛　基金女王發文罵「惡醫」判決無罪

李大芝聲音超療癒！《與惡》陳妤朗讀文壇大師小說　中性聲線網狂讚

這！就是美女／170完美比例！Karen貼身黑洋裝辣曬S曲線

玉山盃／打擊較有信心　「二刀流」岳政華野手選秀

元氣故事車環台分享愛　金山學童好幸福

生活熱門新聞

聚餐驚魂！過來人說真相：晚上別..

月薪3萬給1萬家用！他嗆孕妻：..

D罩杯妹實測青木瓜四物飲15天..

禮金兩人合包200元　他收8組..

巨蟹男手癢整理全家嘆：別嫁我這..

算命預言她嫁國外　婆婆靠一張照..

觀音山鬼打牆4.5小時　她想起..

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

吃頓飯「白花瓣屍海」現形嚇壞了

醫師、律師同婚登記　父母祝福

鋒面接力後面滯留型 　周二晨全..

17縣市大雨特報防短時強降雨

沒有蚵仔　奧客買大腸麵線怒折回

2歲↓別玩手機！20年後「50..

更多熱門

相關新聞

高通案遭打臉　藍委要公平會主委下台

公平交易委員會去年8月與高通達成訴訟上和解，監察院21日針對高通案對公平會提出糾正，美國聯邦法院也於同日判定高通違反「反托拉斯法」，狠狠打臉公平會與高通的和解案。國民黨立法院黨團23日召開記者會，痛斥公平會對於立委的監督，要求提出相關會議錄音帶等記錄一概漠視，如今遭監察院糾正，還理直氣壯反嗆，要求公平會主委黃美瑛立刻辭職下台，並全力支持監察院追究到底並提出相關釋憲。

12強中華隊打明星賽　無業餘選手

12教頭尚未出爐　選訓委員確定了

中華隊首參加明星賽　全壘打不同

辦「曲棍球案」遭彈劾　吳志揚：司改玩假的

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

奧迪男五楊高架攔車遭撞死　妻哭：只是想加油

網一早奔好市多　這商品已經搶光

聚餐驚魂！過來人說真相：晚上別開山路

Gogoro妹騎上烏來沒電！神力扛18kg電池下山

清潔婦不爽請假被刁　拿拖把打趴女督導嗆「讓她死！」

月薪3萬給1萬家用！他嗆孕妻：不能省點嗎

獨／領養浪浪　一隻300賣宰殺　　　　　

泰國妹9年從不打掃！浴室淪陷黑爆

古一曝回歸《復仇者4》真正目的

iPhone SE 2新消息　規格一次看

神級女優「來台偷接S」！他爆精彩搏鬥內幕

五月天初登《玩很大》悲劇了！3負評洗版

貓養太大隻怎辦？網驚呆：這獅子吧

駕駛獲判撤銷罰單原因曝　鳳山警「站錯位置」

D罩杯妹實測青木瓜四物飲15天結果揭

更多

最夯影音

更多

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面