蝶戀花翻車已2年！27家遊覽車「連續4年丙等以下」　交部這樣說

▲蝶戀花遊覽車2年前翻車，造成33死、11人傷。（資料圖／記者柳名耕攝）

記者胡順惠／台北報導

2017年發生33死11人傷的蝶戀花翻車慘劇，至今已經經過2年多，遊覽車安全性的相關法規仍需持續監督。立委李鴻鈞今（27）日在立法院交通委員會直批，評鑑依車輛、公司、駕駛人的管理分成五級，其中有27家連續4年獲丙、丁評等，沒有淘汰機制的評鑑只是在做表面功夫。

立法院交通委員會今天審查《公路法》部分條文修正草案，遊覽車安全性問題有多名立委關注，立委吳志揚等人提案修法。吳志揚表示，應授權交通部設定車齡車況、行駛里程數、保養紀錄等條件，以車齡加上公里數，要求車輛修復廠要求車子在一定里程數一定要回車廠保養，以免老車影響行車安全。

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▲立委李鴻鈞。（圖／記者胡順惠攝）

「這些事故（蝶戀花翻車事故）還歷歷在目，但過了2年，現在還在談修法！」李鴻鈞表示，現在評鑑分級分成優、甲、乙、丙、丁五級，後面兩級的丙、丁還有27家，也沒有淘汰機制，評選標準都已經不合格，可以上路才奇怪，不要再用以往墨守成規法規。

交通部表示，對連續獲得丙、丁級等的業者連續查核，查核結果會做相關處置，業者被評丙、丁不是不合格，至少還是合宜規定，只是表現的沒那麼好，不合格的早就淘汰掉，擔心會造成大家的誤解，未來新的制度將不再列等。

不合乎法規的業者如何才會被撤銷執照？交通部解釋，業者如果違反《公路法》47條，有其他管理不善或重大違規等，即立刻要求限期改善並停止一部分的營業，如果還不改善再逐次加重處分，最後才是撤照，表現不佳的名單在監理所站網站都可以查詢。