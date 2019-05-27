北韓稱「放棄試射等同拋下自衛權」　朝中社怒嗆：波頓戰爭狂熱

▲ 北韓本月進行多次試射，由金正恩親自下令訓練。（圖／朝中社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

北韓本月初進行多次試射，美國國安顧問波頓（John Bolton）上周認定平壤當局此舉違反聯合國安理會決議。對此，北韓外交部透過官媒朝中社（KCNA）發出聲明，怒嗆波頓是個試圖毀壞和平安全的「戰爭狂熱分子」（war fanatic），強調放棄飛彈試射等同放棄自衛權。

路透社報導，自川金二會破局以來，美國與北韓的雙邊關係始終是外界關注焦點。根據北韓政府的最新說法，波頓稱試射飛彈「毫無疑問」違反聯合國決議的說法，是錯誤的結論。

只不過，面對平壤政府的試射，美國政府內部似乎沒有統一口徑。根據川普週末在推特的發文，他強調「北韓發射了一些『小武器』，干擾了我的一些手下和其他人，但不是我。我相信金主席會信守他對我的承諾。」

▲ 美國國安顧問波頓。（圖／路透）

除了波頓的這番言論之外，根據韓聯社報導，北韓今天也向南韓政府發出訊息，再次呼籲首爾政府停止談論人道主義援助，把重點議題改擺在「基本問題」的解決上，以便增進兩韓關係。

「他們（南韓）正在討論人道主義援助和合作交流」，北韓當局表示，「這是一種欺騙社會大眾的行為，他們不考慮解決南北韓宣言中所闡明的基本議題，反而只關心非核心以及次要的問題。」

此外，繼朝中社周六痛批美韓聯合軍演是違背兩韓去年所達成的緩和軍事緊張、建立互信的協議後，北韓今再度譴責南韓政府在改善兩韓關係方面不作為，執意與美國進行軍事演習等懷有敵意的行為。