高鐵7月起「每周增開18班次」　6/4零時改用新班表購票

▲高鐵長期觀察旅客需求，每周增開班次服務南來北往的旅客。（圖／記者賴文萱攝）

記者胡順惠／台北報導

為因應旅運量持續成長，台灣高鐵規劃自7月1日起，每周增開18班次列車，包含南下9班、北上9班，增開後每周提供1015班次列車的旅運服務。高鐵表示，配合增班，部分晨間時段北上區間列車也將自7月1日起調整發車及停靠時刻，旅客自6月4日凌晨零時起，即可依照新班表購票。

高鐵指出，長期觀察旅客需求，針對平日通勤及商務需求旅客，周一至周五在需求較高的時段，加開8班次列車，包含南下5班、北上3班，以加強服務平日南來北往的旅客；另外，發現自周四下午開始，旅客即有提前出遊或返鄉之旅運需求，規劃自周四下午起至周日期間，加開10班次列車，包含南下4班、北上6班。

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為使商務洽公或是前往機場出國的旅客，時間規劃更具彈性。高鐵表示，自7月1日起，包括北上502、1504、1508、1510等4班次列車，也將調整發車及停靠各站時刻，各站發車時間將分別提前5至20分鐘，調整後，台中以北旅客搭乘首班502車次北上列車，最早可於7時9分抵達台北，更可於6時47分抵達桃園，較原時刻表大幅提前20分鐘抵達目的地。

高鐵說，請台中、苗栗、新竹及桃園等站利用上述班次的旅客，特別留意上述各車次發車及停靠時間的變動，旅客自6月4日凌晨零時起，即可透過24小時服務之高鐵合作便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，依照新班表購買7月1日各車次車票。

▲台灣高鐵7月1日起增開車次表。（圖／高鐵提供，下同）

▲7月1日起調整晨間時段北上區間列車時刻表。