吵著要「趕高鐵」能先領餐　網怒：不趕車的人就是低等公民

▲網友在摩斯點完餐，但比他晚點餐的客人吵著要趕車所以先領餐，讓他怒批「不用趕車的客人就是低等公民」。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

地方中心／綜合報導

搭長途車時，都會想買一些吃的東西帶去車上，邊搭車欣賞沿途風景邊填飽肚子。然而有網友在臉書發文，準備從高鐵雲林站搭車回板橋，在摩斯點完餐後，卻看著比他晚點餐的客人一個接著一個去領餐。原PO感到很奇怪，向前去問店員，才發現那些客人吵著要趕車所以先領餐，讓他怒批，「不用趕車的客人就是低等公民？」

網友在臉書《爆怨公社》發文，買摩斯點完餐後，靜靜坐在旁等候餐點，卻越等越覺得不對勁，周圍比他晚點餐的客人陸續去領餐。原PO看搭車時間快要趕不上，向前去詢問店員，對方卻說「還有餐點沒做好，有沒有要趕車」。讓他氣得跳腳說，「不用趕車的客人就是低等公民？不會去跟你們吵的人就應該要最後一個拿餐？」

原PO接著說，「今天我花錢，車來了還沒輪到我拿餐，那是我問題，但是今天所有外帶的人全部都拿光了，我是第2個點餐的人卻還沒拿到。」他無奈說，因為店家先給吵著要趕車的客人餐點，讓他一路從摩斯狂奔到月台，只差幾秒鐘就趕不上高鐵，還必須拖著行李在移動中的高鐵上從7車走到11車。

對此，原PO怒氣衝天的說，「就因為我沒跟你們說我要搭車，就因為我沒有跟我後面的阿婆一樣，在櫃檯前一直跟你們吵說來不及搭車，所以她比我早可以拿餐。以後去你們摩斯買東西吃，必須要站在櫃檯跟你們吵就可以先拿？靜靜等餐的人就要最後？去你們摩斯內用餐的人以及沒有要趕搭車的人都是活該倒楣？都要等到你們幫需趕車的高階客戶服務完才輪得到那些人。」

此文一曝光引發網友熱議，紛紛留言說「辛苦了，最討厭被耽誤時間」、「誇張了」、「晚點的先拿，真的很靠北」、「會不爽，而且我會注意出餐的狀況，如果有不對勁會問工作人員」、「不管有沒有趕車，都要照順序上吧，心情真是給它不美麗」、「所以現在網路訂餐才是人，現場排隊不是人就對了」。

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