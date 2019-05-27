萬安演習登場！7縣市人車管制　一張圖秒懂陸海空交通「不被卡」

▲萬安演習陸、海、空注意事項一次看。（圖／記者李帛窈 整理製表）



政治中心／綜合報導

萬安演習42號於27日下午登場，範圍囊括7縣市，包括台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹市及新竹縣。下午1時30分至2時期間，陸、海、空交通皆受管制，《ETtoday新聞雲》特別整理演習需注意事項，外出民眾可提早準備應變，以免被「卡」。

陸面交通部分，行人及行駛車輛應立即停止動作，就地接受警察及民防人員指導疏散避難。行駛於幹道車輛須轉入非幹道停放。高速公路車輛「只准下，不准上」，下交流道的車輛應靠邊熄火停放。

大眾運輸方面，台鐵、高鐵、捷運正常行駛，剛好在搭乘捷運、高鐵及台鐵列車，不可上車，下車到站後必須依循警察或站務人員指示，在站內實施避難。

▲萬安演習，行人、車輛應立即停止動作。（圖／記者屠惠剛攝）



海面交通部份，各港口停泊之船隻須靜止，航行中的船隻應加速離開航道，並於附近港口停靠。空中交通部份，飛機仍正常起降，接機的親友需接受指揮疏散避難。

▲車輛須停靠路邊。（圖／記者徐文彬攝）



這次萬安演習將結合漢光演習期程辦理，國防部將運用「警報聲號」、「災防告警系統（PWS）」及「空中威脅告警系統」等方式預警，且去年在中南部實施的「空中威脅」告警系統今年擴及全台，民眾手機將收到「彈道飛彈來襲」預警的簡訊，呼籲民眾收到簡訊不需要太過驚慌，讓民眾不僅聽到防空警報也可以同時收到簡訊。

國防部指出，去年演習期間有民眾穿「恐龍裝」逛街，被依民防法裁罰6萬元，提醒民眾，萬安演習期間將人車管制，違反管制規定可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。