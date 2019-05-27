歐洲議會選舉民調：法國「疑歐派」極右派政黨領先　輾馬克宏中間派

▲歐洲議會選舉。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

歐洲議會（European Parliament）選舉26日結束，出口民調顯示，德國總理梅克爾（Angela Merkel）領導的「基民/基社聯盟」（CDU/CSU）拿下28%選票取得領先；法國方面，由勒朋（Marine Le Pen）領導的極右翼政黨「國民聯盟」（National Rally）領先法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的中間派聯盟，可望拿下24%選票。

綜合外電報導，根據德國第一電視台（ARD）和德國第二電視台（ZDF）的出口民調，德國「基民/基社聯盟」可望獲得28%選票領先，卻低於上屆2014年歐洲議會選舉拿下的35.3%得票率；綠黨可望拿下20.5%至22%選票；梅克爾的聯合政府合作夥伴社會民主黨（Social Democratic Party）拿下15.5%選票；極右派的德國另類選擇黨（AfD）將取得10.5%選票，比上一屆7.1%得票率有所提升。

法國方面，極右派政黨、疑歐派的「國民聯盟」將取得24%至24.2%選票；親歐派的馬克宏領導的中間派聯盟可望拿到22.5%至23%選票，落後極右派；「歐洲生態－綠黨」（Europe Écologie-Les Verts）獲得12%至12.7%選票，比2014年選舉的8.9%得票率還高。