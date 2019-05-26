買百萬車位只能爬天窗進出！開發商見「四門卡死」堅持不退錢：你賣給別人啊

大陸中心／綜合報導

廣西南寧的陶姓女子近日投訴稱，自己去年8月在一處小區花20多萬（人民幣，約新台幣95萬元）買了車位，但搬家後發現，停了車後4個門被卡住無法打開，想要出來只能爬天窗。陶小姐隨後聯繫開發商要求退換車位，但開發商回復稱，流程已走完，稅已經報上去了，沒法退換，「你看能不能轉手賣掉。」

▲停車後四門都被卡死。（圖／翻攝自梨視頻）

據《梨視頻》報導，陶小姐受訪表示，買的這個車位離電梯口近，是標準車位中價格最高的；自己是在去年8月辦理，當時看的是平面圖，交付手續後也一直沒有到現場查看，一直到搬家後才發現車位有問題，已經聯繫開發商要求退換。

▲雖是標準車位卻難以出入。（圖／翻攝自梨視頻）

對此，華發國賓一號銷售中心譚經理說，車位是去年買的，流程已經走完而且稅也報上去了，「就算我們想換也沒辦法換」，只能建議陶小姐轉手賣掉，這期間停車場空餘的車位都可以先給女業主使用。但陶小姐並不同意，將採取訴訟方式解決問題。

此事引起網友怒斥，「還建議轉手害別人，真行」、「這些開發商臉皮真厚啊」、「開發商譚經理說轉手賣時笑了一下」、「告他，實質性違約」、「稅不能退都是藉口。開發商好不容易找到一個冤大頭，怎麼能錯過」。