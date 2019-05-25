影／傻眼！載運鐵塊掉落砸中千萬麥拉倫　修理費1174萬貨車司機嚇到跑路

地方中心／高雄報導

郭姓男子2017年間駕超跑麥拉倫（McLaren）650S行經台東時，不料對向聯結車載運鐵塊鬆脫，當場將擋風玻璃砸了個大坑，評估後維修費高達1174萬。保險公司理賠郭男後，將超跑報廢，並代位向聯結車司機陳姓男子、雇主及車行求償；梁姓雇主質疑對方報廢證物過分草率，並表示陳男「嚇得都跑掉，已經找不到人了！」。目前全案法院審理中。

▲郭男駕超跑麥拉倫650S行經台東時，遭鐵塊砸中，擋風玻璃凹陷一個大坑。（圖／記者羅志華翻攝）

2017年9月28日上午10時許，陳男駕聯結車行經台東縣大武鄉，因載運貨物沒綁好，行進間掉落兩塊鐵塊，其中一塊墜地後彈起，砸中對向價值約1500萬元的麥拉倫超跑，造成車頂、擋風玻璃及行李箱等部分毀損。因車身毀損嚴重，代理商評估維修費高達1174萬元，而車體殘值僅剩不到200萬元；郭男無意修理，保險公司理賠他902萬元，並以120萬元報廢拍賣車體，再向陳男、車行及梁姓女雇主求償差額780萬元餘。

▲維修估價上密密麻麻的數字，梁女第一眼看到當場傻眼 。（圖／記者羅志華翻攝）

梁女受訪表示，法官要求保險公司須保留車體證物，但之後出庭對方竟已將車報廢拍賣，她自知理虧願意賠償，卻從頭到尾沒真正看過車，質疑保險公司便宜行事。而肇事的陳姓司機，名下無任何財產，事發後避不見面，梁女登門拜訪，也只得到陳男父親一句「我這個不成材的兒子隨便你們處理」，現在除了等待法院審理，她也不知道該怎麼辦。

知名超跑達人雷尼表示，麥拉倫650S採用一體成形碳纖維骨架，若有部分損壞，就得整個換掉，由於從國外進口，零件金額加上關稅及管銷成本，維修金額可能超乎大多數人想像，但仍屬市場行情。

▲麥拉倫650S。（圖／翻攝自官網）

【麥拉倫650S 小檔案】

市價：約1500萬起

性能：從靜止加速到時速100公里僅需3秒，0到時速200公里也只需8.4秒

特色：同級跑車唯一採用單體碳纖維底盤 (One-piece Carbon Fibre Monocell )



