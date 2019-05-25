統一企業推好康　【肉燥香．料理大賞】限時聯名快閃！

▲統一麵與號稱全台創意美食發源地的逢甲夜市，共同攜手合作推出【肉燥香．料理大賞】限時聯名快閃。（圖／統一企業提供）

記者林悅／台南報導



還記得去年叫好又叫座，短短17天即銷售破萬份佳績的【肉燥香．料理大賞】嗎？今年將移師台中舉辦囉！國民經典品牌-統一麵與號稱全台創意美食發源地的逢甲夜市，共同攜手合作推出【肉燥香．料理大賞】限時聯名快閃！



台南統一企業指出，活動精選13間人氣店家，集結各路創意料理手法，以飄香48年的統一肉燥麵打造17道期間限定美味，活動自5月24日起至6月9日止，超限時17天的快閃活動，就是要以最熟悉的經典肉燥香、香翻整個逢甲夜市！



台南統一企業指出，煮麵48載的麵攤人首次出任務，化身逢甲夜市美食特派員，陪大家迎戰飢餓感攻擊～國民經典品牌「統一麵」創立至今，連年攻占各大量販賣場熱銷排行，不僅人氣口味肉燥風味深受台灣人喜愛，更於2018年創下超過3500萬包的驚人銷售佳績；逢甲夜市則以翻玩出多樣化的創意美食，躍升為台灣規模最大的觀光夜市。

今年統一麵將偕同逢甲夜市擴大規模打造【肉燥香．料理大賞】，以顛覆想像的創意，研發出17道橫跨台式、泰式、日式等多樣風格料理，準備挑動消費者的味蕾。參與活動的13間人氣店家各自擁有大批擁護者，本次汲取各店家料理精華結合國民經典統一肉燥麵，為熟悉的肉燥香賦予更多創新語言。