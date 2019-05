喝完3瓶酒！她逆向車道「迷茫開14公里」　告訴警察：我迷路了

▲女子一路逆向,危害其他駕駛安全。(圖/示意圖/取自免費圖庫pixabay)



國際中心/綜合報導

英國38歲女子格雷厄姆(Leanne Graham)上月喝了3瓶酒後,竟在逆向車道開了9英里(約14公里),她神智相當不清,還告訴警方「我迷路了」,嚇壞不少其他駕駛。她目前被禁止開車26個月。



《太陽報》報導,格雷厄姆4月25日晚間9時開車上路,儘管她喝了3瓶酒,卻仍堅信自己喝得只是「正常量」,決定前往北約克郡(North Yorkshire)接送一名朋友。警方接獲違規駕駛的通知後與她談話,她很清楚自己在喝酒,空酒瓶還放在座位下方。

