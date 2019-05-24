喝完3瓶酒！她逆向車道「迷茫開14公里」　告訴警察：我迷路了

▲女子一路逆向，危害其他駕駛安全。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）



國際中心／綜合報導

英國38歲女子格雷厄姆（Leanne Graham）上月喝了3瓶酒後，竟在逆向車道開了9英里（約14公里），她神智相當不清，還告訴警方「我迷路了」，嚇壞不少其他駕駛。她目前被禁止開車26個月。



《太陽報》報導，格雷厄姆4月25日晚間9時開車上路，儘管她喝了3瓶酒，卻仍堅信自己喝得只是「正常量」，決定前往北約克郡（North Yorkshire）接送一名朋友。警方接獲違規駕駛的通知後與她談話，她很清楚自己在喝酒，空酒瓶還放在座位下方。

Beautician laughs outside court after driving nine miles down WRONG way of carriageway after three bottles of wine https://t.co/6kT8B8fLEd — The Sun (@TheSun) 2019年5月22日

搞不清楚的格雷厄姆先在逆向車道駕駛，後來停在一處停車場，看到警察後變得非常情緒化，還說自己迷路了，不知身在何處。據了解，從事美容師一職的她事業並不順利，家庭生活也發生巨變，只好用酒精來麻痺心情。

接下來的12個月內，育有一名孩子的格雷厄姆必須在社區提供服務，也要接受治療處理自己的酒癮，她還得支付賠償金，且26個月內都不得開車。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。