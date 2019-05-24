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河南出現「喝水就能跑」的汽車？　工信局：記者寫錯了

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▲▼水氫燃料車加水就能行駛遭質疑。（圖／翻攝自《新京報》）

▲水氫燃料車加水就能行駛遭質疑。（圖／翻攝自《新京報》）

大陸中心／綜合報導

河南省南陽市官方媒體《南陽日報》22日官網發佈新聞《水氫發動機在南陽下線，市委書記點贊！》，號稱「車輛只需加水即可行駛」，這則新聞在網路上引起軒然大波，質疑「這麼偉大發明怎麼不申請諾貝爾獎」、「這是永動機嗎」，也有大陸行業專家發聲「打臉」，稱「不可能，是假的」。涉事企業青年汽車集團董事長龐青年今日回應，「事實擺在這裡，不是瞎編的」。

《南陽日報》報導中所稱的「水氫發動機」的研發製造企業是青年汽車集團，位於浙江省金華市。事實上，早在2017年8月21日，青年汽車董事長龐青年就曾對外宣佈，「全球首輛水氫燃料車在青年汽車誕生」，並宣稱「不加油，不充電，只加水」就能行駛。

青年水氫燃料車的工作原理是，車頂安置一個蓄水箱，車內的「特殊的轉換裝置」可以將水轉換成為氫氣，再輸入氫燃料反應堆，產生電能驅動車載電機和引擎使汽車行駛。龐青年曾經表示，「水氫燃料車所加的水無水質要求，使用自來水、河水、海水都可以」。但「特殊的轉換裝置」是什麼東西，外界並不知道。

青年汽車還曾宣稱，水氫燃料車的最大秘密是一種特殊催化劑，能將水轉換成氫氣。但這種特殊催化劑是什麼？外界也不知道。

如此「神話」下，青年汽車受到廣泛質疑。大陸工信部網站2017年公佈青年汽車有騙取新能源汽車補貼的嫌疑。另外，大陸的工商信息系統也顯示，董事長龐青年控股的企業中，包括青年汽車集團等多家企業都被法院列為失信被執行企業。他本人也是失信被執行人，被限制消費。

▲▼工信部2017年就曾公告「青年汽車有騙取新能源汽車補貼的嫌疑」。（圖／翻攝自大陸公信部網站）

▲工信部2017年公告。（圖／翻攝自大陸公信部網站）

據《封面新聞》報導，上海交通大學機械與動力工程學院內燃機研究所的管斌副教授認為，「那不行，是假的」。管斌教授稱，所謂「水氫發動機」就是我們常說的「氫燃料電池」，這麼叫只是個噱頭。「氫燃料電池」是以氫氣作為動力的，並不是說加水就可以行駛的，其中還涉及到一系列物理化學複雜反應，「目前此項技術日本應用較好，在中國則還未進入實用階段」。

青年汽車集團董事長龐青年今日接受媒體回應稱，水氫燃料汽車技術已成熟，不會延緩南陽項目進程。並聲稱「事實擺在這裡，不是瞎編的」。不過，南陽市工信局最新回應稱，「是當地記者報導有誤，記者用詞不當。水氫發動機尚未認證驗收。」

▲▼水氫燃料車加水就能行駛遭質疑。（圖／翻攝自《新京報》）

▲青年汽車集團董事長龐青年今日回應稱，不是瞎編的。（圖／翻攝自《新京報》）

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關鍵字：水氫燃料車,河南南陽,龐青年,青年汽車集團

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