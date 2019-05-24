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五月桃清脆酸甜　6/1~ 6/2五峰水蜜桃饗宴

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▲五月桃口感清脆酸甜，營養價值豐富，可製成多樣性商品。（圖／魔力創意行銷公司提供）

▲五月桃口感清脆酸甜，營養價值豐富，可製成多樣性商品。（圖／魔力創意行銷公司提供）

記者蔡文綺／新竹報導

五峰鄉目前五月甜桃種植面積約47.9公頃，生產面積則約20公頃，以每公頃平均產值約計8,000斤，依平均市價90元計，年產值約可達1440萬元左右，今年因受到氣候異常，五月桃產量因此深受影響，經縣府向中央爭取辦理提供桃農申請的補助金後，總共約四十多公頃的栽種面積才順利度過難關，每年五至六月是盛產時節，因此也更顯得今年五月桃的珍貴，五月桃口感清脆酸甜，營養價值豐富，值得大家品嚐其獨一無二的美味。

為協助五峰鄉桃農推廣五月桃販售，讓更多人看見他們用心栽種的成果，經原住民族委員會和新竹縣政府支持與新竹縣農會的協助，五峰鄉公所特於5月25日、26日在台北希望廣場和6月1日、2日在竹北文化公園舉辦「峰の蜜桃幻饗-108年五峰鄉農特產業促銷活動」，現場展售攤位皆會清楚標示果農相關生產資訊，讓大家買的更安心也更認識五峰鄉，透過本次活動希望能更拉近大眾與五峰之間距離，讓五峰不再陌生遠離城囂走進你我的生活。

5月25日和26日場次，於台北希望廣場推出滿額贈活動，本次活動和在地知名製酒商合作，推出全新文創商品蜜桃氣泡酒「桃享曲」，氣泡綿密細膩滑順，尾韻傳來清甜蜜桃香，現場只要購買五月桃禮盒一盒即可至服務台兌換氣泡酒一瓶，感受粉紅的微醺氣息，限量換完為止，買越多送越多，還有精采舞台音樂表演欣賞。

6月1日和2日場次，於竹北文化公園舉辦「蜜桃食研室」限定活動，現場推出三款以蜜桃氣泡酒為基底所設計的主題飲品「北漂青年」、「比基尼辣妹」、「暗戀男主角」，活動現場只要購買二盒五月桃禮盒即可憑券兌換，數量有限換完為止。除了有豐富的農產品可供選擇之外，也規劃了教育趣味兼具的蜜桃知識闖關活動，娛樂之餘，還能讓消費者更了解五月桃及五峰鄉特色，闖關後即可獲得限量贈品梅森罐，另外還有許願瓶DIY手作體驗，大家一起動手玩創意。

五峰鄉公所特於今（23）日於左岸涼山營地舉辦活動啟動記者會，新竹縣長楊文科、五峰鄉長葛忠義，共同為「108年度五峰鄉農特產業推廣活動」活動揭開序幕，邀請國宴主廚阿耿師蒞臨會場，於現場示範五峰鄉農產創意特色料理，用料理來詮釋五峰鄉新鮮果品的高品質及美味！邀請大家一同來參加，看表演、玩手作、拿好禮、新鮮農產品任您挑選的108年度五峰鄉農特產業推廣活動！

五峰鄉長葛忠義表示，今年遭受天候影響，農損害嚴重，總產值約為1440萬元，大約損失600萬元，而為了五峰鄉民的生計，鄉公所也協助農民，透過申請補助津貼，讓農民能持續栽種五峰鄉最優質的農特產品，希望今年能夠持續為五峰鄉帶進觀光人潮，而錢潮能留下來。今年鄉公所為了替農民擴展更多的銷售通路，除了在新竹縣舉辦行銷活動，本周也將於台北希望廣場，推廣五峰鄉的農特產品，除了讓消費者認識五峰鄉的好山好水、手工藝品的傳承，也邀請大家一同來品嚐，吃在嘴哩，甜在心裡的甜桃。

新竹縣原住民族行政處長雲天寶表示，期許各單位的同仁，能把原鄉部落的產業，推向都市行銷，目前也計畫，希望能將竹東動漫園區設為新竹系縣農產品、觀光及在地文化的交流中心，而今度年甜桃，雖然產值受氣候影響而損失嚴重，但我們原鄉部落可愛又敦厚的果農們，還是堅持以最平實的價格提供給消費者，希望大家能把握甜桃短暫的生產季，一同來品嚐五峰鄉的甜桃，也希望媒體朋友們，能協助推廣活動訊息，一同行銷五峰鄉的農產品。

五峰鄉民代表會主席呂小龍表示，雖然今年五月桃的產量較低落，但不影響農民的採收作業，品質依然有著嚴格的把關，希望今年能透過活動的推廣及媒體的報導，讓消費者認識五峰鄉風景區、溫泉區，五峰鄉的最純樸的風情及美景。

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關鍵字：新竹縣五峰鄉,五峰鄉水蜜桃

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