歹勢啦！20多年前坐火車「霸王票」　男子寄1千元「補票」心安

▲▼一名男子20多年前在宜蘭火車站「逃票」，心不安，寄1千元「補票」了結心願。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

一男子，24年前從台北搭自強號到宜蘭，因未買票上車，在宜蘭站也未補票，坐火車「霸王票」讓男子心有愧欠多年，男子鼓起勇氣日前寫信向台鐵宜蘭站長致歉，並寄上1張1千大鈔，了結這樁坐火車「霸王票」心中陰影。

宜蘭火車站長黃東墉日前收到寄信地址只寫著「彰化」、收件地址是宜蘭火車站及收件人是站長黃東墉的一封信，黃東墉覺得很好奇，將信件拆封後，才發現原來是旅客要補還20多年前坐火車「霸王票」。

這封信寫道「黃站長您好：本人於1995年間，就讀於現在的宜蘭大學，曾有1次搭乘自強號從台北到宜蘭沒有補票，也有幾次搭稱普通車為（筆誤，應是未字）買足額，一直耿耿於懷，今特補上1千元」。

黃東墉表示，目前台北至宜蘭自強號為218元，區間車則為140元，早年台鐵車票雖然比現在便宜，但對學生而言仍是不小負擔；站內曾也有接到旅客在學生時期「逃票」，最後事業有成，回憶起逃票往事後，連本帶利補繳的情況。

黃東墉指出，因為信封未有寄件人訊息，也未接到該名旅客電話，後續這筆補票現金，會依程序報繳入台鐵。

另呼籲，每間火車站出口都有補票處，民眾上車時未買票，或購票不足額，應在車站出口完成補票，做個誠實的旅客。