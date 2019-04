想像一下有心臟病…脫口秀演員台上猝死　觀眾以為「正常發揮」繼續笑

▲英國喜劇脫口秀演員科尼托在表演時身亡,觀眾以為是秀的一部分。(圖/翻攝自Ian Cognito臉書)

國際中心/綜合報導

英國60歲喜劇脫口秀演員科尼托(Ian Cognito)在周四晚間的表演舞台上猝死,而以往他以逗趣搞笑且幽默的動作和談話,經常逗得觀眾哈哈大笑,從不冷場。不過,當天柯尼托突然在台上抽搐的模樣,卻讓觀眾以為是表演的一部分,導致最後送醫不治。

根據CNN報導,孤狼俱樂部老闆兼脫口秀主持人柏德(Andrew Bird)表示,當晚柯尼托雖身體不適,但仍堅持上場演出,一開始表演沒有什麼異狀,直到他向觀眾開玩笑說「想像一下他在他有心臟病或突然死在大家面前怎麼樣」,隨後他便坐下,開始呼吸沉重、肩膀及手臂開始莫名抽搐,而這些動作看在觀眾眼裡,並不覺得不正常,反而視為表演的一部分,正常發揮而已。

柯尼托在表演過程中,沉默五分鐘後,柏德上台檢查時還以為他在開玩笑,但驚覺柯尼托已經沒有意識,昏過去後,隨即打電話叫救護車,觀眾裡2名護士以及1名警察開始幫忙CPR,等到救護人員到場時,仍無法救回。

由於柯尼托的脫口秀深受大眾喜愛和同業喜劇演員的認同,也曾在1999年拿下「脫口秀超時喜劇獎」,如今卻傳出在表演時過世的噩耗,許多演員紛紛在推特和臉書發文至敬。

喜劇演員卡爾(Jimmy Carr)說「感謝柯尼托對於喜劇的貢獻,我永遠不會忘記他的善良和搞笑,在舞台時事一個華麗的角色」。

Veteran stand-up comedian Ian Cognito has died on-stage - literally. The audience thought it was part of the act. Died with his boots on. That’s commitment to comedy. I’ll never forget his kindness when I started out & how god damn funny he was.

另外,演員霍特豪爾(Jack Whitehall)則稱他是一名傳奇人物,也是「喜劇獨行俠」,希望他在天堂也可以繼續熱愛表演。



Ian Cognito has passes away. Gigged with him when i first started out and he was always so much fun, had his own mythology on the circuit his exploits where legendary. A true maverick. Hope he’s found somewhere to hang his coat in heaven.