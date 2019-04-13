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想像一下有心臟病…脫口秀演員台上猝死　觀眾以為「正常發揮」繼續笑

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▲英國喜劇脫口秀演員科尼托在表演時身亡，觀眾以為是秀的一部分。（圖／翻攝自Ian Cognito臉書）

▲英國喜劇脫口秀演員科尼托在表演時身亡，觀眾以為是秀的一部分。（圖／翻攝自Ian Cognito臉書）

國際中心／綜合報導

英國60歲喜劇脫口秀演員科尼托（Ian Cognito）在周四晚間的表演舞台上猝死，而以往他以逗趣搞笑且幽默的動作和談話，經常逗得觀眾哈哈大笑，從不冷場。不過，當天柯尼托突然在台上抽搐的模樣，卻讓觀眾以為是表演的一部分，導致最後送醫不治。

根據CNN報導，孤狼俱樂部老闆兼脫口秀主持人柏德（Andrew Bird）表示，當晚柯尼托雖身體不適，但仍堅持上場演出，一開始表演沒有什麼異狀，直到他向觀眾開玩笑說「想像一下他在他有心臟病或突然死在大家面前怎麼樣」，隨後他便坐下，開始呼吸沉重、肩膀及手臂開始莫名抽搐，而這些動作看在觀眾眼裡，並不覺得不正常，反而視為表演的一部分，正常發揮而已。

柯尼托在表演過程中，沉默五分鐘後，柏德上台檢查時還以為他在開玩笑，但驚覺柯尼托已經沒有意識，昏過去後，隨即打電話叫救護車，觀眾裡2名護士以及1名警察開始幫忙CPR，等到救護人員到場時，仍無法救回。

由於柯尼托的脫口秀深受大眾喜愛和同業喜劇演員的認同，也曾在1999年拿下「脫口秀超時喜劇獎」，如今卻傳出在表演時過世的噩耗，許多演員紛紛在推特和臉書發文至敬。

喜劇演員卡爾（Jimmy Carr）說「感謝柯尼托對於喜劇的貢獻，我永遠不會忘記他的善良和搞笑，在舞台時事一個華麗的角色」。

另外，演員霍特豪爾（Jack Whitehall）則稱他是一名傳奇人物，也是「喜劇獨行俠」，希望他在天堂也可以繼續熱愛表演。
 


 

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關鍵字：脫口秀,演員,猝死,Ian Cognito

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