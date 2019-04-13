韓國瑜志願曝光！「換帖僑胞」爆追女生勇猛　韓粉手畫潮T挺他選總統

▲洛杉磯僑胞熱情迎接高雄市長韓國瑜。（圖／記者徐政璿攝）

記者吳奕靖、徐政璿、政治中心／洛杉磯連線報導

高雄市長韓國瑜訪美行程進入第2天，洛杉磯僑胞12日趕來接機，其中一名來自中和壽德新村的僑胞與韓國瑜「換帖的」一起穿開襠褲長大，除了曝光韓國瑜寫〈我的志願〉時要當總統之外，還爆料韓國瑜認識女生「敢做敢當」直接就去把人家，現場也有韓粉自己手工繪製精美潮T，就願韓國瑜選總統、協助中華民國踏上新的復興之路。

李姓僑胞說，他是從小和韓國瑜在田裡面長大的兄弟，現在能感受得到韓國瑜的努力，也覺得與有榮焉。當時他和韓國瑜一起上學，小時候都會寫〈我的志願〉作文，他寫想要成為百萬富翁，而韓國瑜當時就寫「我要當上總統」，如今混了60年大器晚成，終於可以嶄露鋒芒。

▲中和壽德新村的僑胞與韓國瑜「換帖的」一起穿開襠褲長大。（圖／記者吳奕靖攝）

「韓國瑜已經展現出當總統的氣質。」僑胞說，韓國瑜有智慧，無論小聰明、大聰明，大家都挺著他，他們小時候也常去田園「打仗」或蓋城堡，感情好的不得了。他還爆料，兩人小時候同時認識了一個女生，「看到這個馬子很正點，我就說沒問題啊，你就去啊。」

僑胞表示，他知道在韓國瑜旁邊「可能有點難度」，沒想到韓國瑜還真的超厲害、直接跟女生說：「妳當我馬子好不好？妳以後就不可以再交別的男生！」看到這樣個性的韓國瑜，就知道韓國瑜「敢做敢當」，做事勇猛衝勁，不過最後「追馬子的事情」也沒有成功，「因為有佳芬姊嘛～」

「韓國瑜福國利民的大事，我們這些老鄰居都對他感到光榮、也覺得榮幸。」僑胞表示，希望韓國瑜能繼續努力，服務更多的人群，「要幫我們台灣、我們中華民國帶上新的復興之路。」

現場也有韓粉親手繪製精美潮T，上面畫著2020年、韓國瑜和中華民國旗幟，畫了一整天，就是希望可以力挺韓國瑜選總統，他還要另外手畫油畫支持韓國瑜。接機現場一群僑胞民眾更激烈歡呼：「韓國瑜，選總統！中華民國萬歲！」

▲洛杉磯僑胞大喊：「韓國瑜，選總統！」（圖／記者徐政璿攝）

▲韓粉做韓國瑜潮T。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜抵達洛杉磯。（圖／記者徐政璿攝）