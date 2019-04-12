楊志良組「玉山黨」邀張善政拼2020　張辦否認：以自身力量出發

▲楊志良、張善政。（合成圖／記者李毓康、徐斌慎攝）

記者蔡浩祥／台北報導

前衛生署長楊志良近日積極籌組新政黨「玉山黨」，於3日召開成立大會，邀請前行政院長張善政出席。至於是否會代表「玉山黨」出馬角逐2020，張善政辦公室12日表示，雙方為觸及相關參選事宜，「目前院長不會以政黨名義參選，會以自己的力量出發」。

據了解，「玉山黨」目前主要成員以各界學者、專家為主，下階段準備爭取與過去馬政府時代閣員合作，楊志良為主要操盤者。

楊志良接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時，以內政部尚未核定為由，不願多談「玉山黨」的組成，及2020總統、立委選戰佈局。他說，待「玉山黨」通過內政部審核確定成立，就會公開舉行記者會對外說明。

有關「玉山黨」的組成，張善政辦公室發言人黃曼昕指出，玉山黨目前的主要成員都是社會各界的學者專家與影響力人士，取名為「玉山」，就是希望讓台灣更好、把台灣帶到最高峰。

被問及張善政與「玉山黨」的合作，黃曼昕表示，張非創黨人、也未入黨；不過，4月3日召開的成立大會，「玉山黨」有邀請院長出席，雙方未觸及參選2020議題，「截至目前，院長不會以政黨名義參選，會以自己力量出發，整合各小黨」。

黃曼昕指出，按《正副總統選舉辦法》規定，政黨要推薦總統候選人，必須要在上次選舉中取得5%以上的得票；換言之，「玉山黨」成立後無法推薦總統參選人，院長仍得透過連署取得資格。

由於玉山黨的成立必須通過主管政黨事務的內政部審查核准，對此，內政部民政司副司長鄭英弘接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，玉山黨在4月3日舉行成立大會，根據相關規定辦法，必須在30天內把備審文件送至內政部，目前內政部尚未收到資料，至於何時能夠通過核准，則要看送過來的資料完不完備，以及後續查核是否屬實等細節有無問題而定。

▲前衛生署長楊志良。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院前院長張善政。（圖／ETtoday資料照）

