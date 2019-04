月球上空10km故障墜毀　以色列「創世紀號」為低成本探月鋪路

▲ 在美國太空總署NASA的協助下,創世紀號在上空拍下「自拍照」。(圖/翻攝自SpaceIL臉書)

國際中心/綜合報導

以色列首個無人自動登陸器「創世紀號」(Beresheet),於2月由太空探索技術公司SpaceX的獵鷹9號火箭(Falcon 9)搭載,計畫登陸月球。然而,在經過7周的旅程後,創世紀號11日準備登陸月球前時出現故障,最終墜毀落地,導致以色列計畫在中美蘇之後,成為第四個「軟著陸」月球的國家夢想破碎。

根據BBC報導,以色列非營利組織SpaceIL的創世紀號,利用7周時間以逐漸擴大的方式環繞地球軌道,並在4日進入月球重力軌道之中。然而,在抵達距地面十數公里處的最後一個軌道時,創記號卻突然失去訊號,儘管在搶救之後曾短暫恢復訊號,但不久後便以每秒134公尺的速度墜落於月球。

儘管目前只有蘇聯、美國和中國的太空船成功「軟著陸」於月球,但本次登陸月球的計畫只耗費1億美元,為未來低成本月球探測的計畫鋪路。計畫發起人兼負責人(Morris Kahn)認為,「我們沒有成功,但肯定嘗試過,我認為我們所取得的成就真的很巨大,因此可以為此自豪。」

▼ 天文學家兼科學新聞記者卡蒂亞(Kimberly Cartier)也在推特表示,對於創世紀號墜毀感到悲傷,但「為整個@TeamSpaceIL感到自豪」

I'm sad about how #Beresheet ended, but am so proud of the entire @TeamSpaceIL for an incredible journey, an amazing outreach effort, and a historic spacecraft.



As many others have said, space is hard, and there's always next time.



!כל הכבוד pic.twitter.com/vMmlfkSDsi