　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／禁入墳場　死了就死了不要貪心

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼禁入墳場。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

衝著史蒂芬金大名而來，開場氛圍就已經製造得很恐怖，在音效上有驚嚇，過程中，還好導演不刻意製造惡意恐怖的瞬間，所以劇情流暢也詭異，試片過程中偶有其他人的笑聲，這是嚇到笑出來還是……，個人是沒找到笑點在哪，不過驚喜談不上，但仍不失恐怖片的幾樣基本元素，同行律師恐怖片愛好者覺得不錯看。

從主角設定是個醫師，從醫師角度出發，編劇將生死法則結構邏輯套用得很紮實，所以以醫師救人及破壞生死碰撞出矛盾，劇情合理但情感鋪陳細膩不足，恐怖氛圍及墳場安排匠氣，死而復生的生物狡詐惡劣，裝可愛再壞起來的節奏太快觀眾情緒混亂，所以就笑出來了。

有血漿噴灑、有遍布屍體、有時不時衝出來的油罐車，所以感覺危險比恐怖多。看完最強烈的感覺就是，家裡有小孩又住在馬路旁的房子，麻煩請裝置籬笆。

片　　名：禁入墳場
英文名稱：Pet Sematary
類　　型：恐怖、懸疑/驚悚
上映日期：2019-04-12
片　　長：101分鐘
導　　演：凱文寇許(Kevin Kölsch) 、 丹尼斯魏邁爾(Dennis Widmyer)
演　　員：傑森克拉克(Jason Clarke) 、 約翰李斯高(John Lithgow) 、 艾美塞梅茲(Amy Seimetz)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：派拉蒙影業


劇情大綱

身為單身母親，兒子明明是最親密的家人，但他活著時卻體會不到他的存在…

改編自史蒂芬金經典恐怖同名小說，《禁入墳場》一片描述路易斯克里德博士（傑森克拉克 飾）和他的太太瑞秋（艾美塞梅茲 飾），以及他的一對子女從波士頓搬到緬因州的鄉間之後，發現了一處隱藏在這一家人的新家附近的樹林深處的神秘墓場。

當一場悲劇發生之後，路易斯就向他異於常人的鄰居賈德柯蘭鐸（約翰李斯高 飾）求助，觸發了一連串的連鎖反應，並且釋放了一種令人無法想像的邪惡力量，造成了可怕的後果。電影原預計由大導演市川準執導，過世後改由《廁所裡的聖殤》的松永大司延續其遺願完成這部作品。

《哈納萊伊灣》改編自村上春樹全球發行超過70萬本的《東京奇譚集》中之短篇，絕對是書迷必看的文學改編經典。導演受到311大地震的啟發，希望在片中呈現出假如失去珍愛的人，我們該如何面對徒留的傷痛與思念？早已是演技範本的吉田羊詮釋痛失愛子的阿幸，被譽為生涯代表作；偶像團體「放浪新世代」出身的佐野玲於、作品快速累積的新生代演員村上虹郎，也和吉田羊有著精采對手戲。本片由《挪威的森林》製片、《小偷家族》攝影、《山河故人》配樂，金獎組合聯手打造絕美動人影像詩篇，是溫柔而撼動人心、看完必會想和珍愛之人相逢的電影。

▲▼禁入墳場。（圖／yahoo）

▲醫生舉家搬遷到鄉下行醫。

▲▼禁入墳場。（圖／yahoo）

▲所居住的地方是被詛咒的地方。

▲▼禁入墳場。（圖／yahoo）

▲為了怕女兒傷心把小貓死而復生。


★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
兒念經8hrs冷看「亡父七孔流血」：要聽師父話　修復師憤慨
艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

關鍵字：瘋電影,禁入墳場,賴賴,傑森克拉克(Jason Clarke),約翰李斯高(John Lithgow),艾美塞梅茲(Amy Seimetz)

點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／禁入墳場　死了就死了不要貪心

瘋電影／魔劍少年　只要出生在對的地方魯蛇可變亞瑟王

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

存款129元！24歲上兵問是否續簽　34K月光族原因曝光 網：出來更慘

迪麗熱巴《創造營》共舞學員超吸睛！　蘇有朋笑容滿面：我可以選老師嗎？

國道4項隱藏版違規1次噴3千　網驚呼：長知識省荷包

獨家／夏如芝「小7歲男友」是藝人！　 秘戀半年IG被抓包

瘋電影／禁入墳場　死了就死了不要貪心

瘋電影／魔劍少年　只要出生在對的地方魯蛇可變亞瑟王

公司法權威學者莊永丞　不贊成獨董恣意召集臨時股東會

瘋電影／禁入墳場　死了就死了不要貪心

乃哥爆李懿「故意弄掉細肩帶」　鎖骨香肩全都露…剪輯師揭幕後片！

亞馬遜、微軟爭美國防部雲端庫合約　甲骨文、IBM已落敗

點170元鳳梨苦瓜雞湯！民眾快喝完「根本沒鳳梨塊」…怒告女店長詐欺

BVLGARI x 藤原浩聯名公開完整10個包款　丹寧、白色經典蛇頭先加入願望清單

賓利頂級房車新Flying Spur預告亮相　升降式發光LOGO帥爆

大叔認識10歲的她…等3年展開「叔姪戀」　西門町「摸摸」代價曝光

彭紹宇影評／《沒有你的生日》：世越號那些被留下的人們

有狐臭好尷尬！　醫師來幫忙

約會吃牛排求男友拍照！她被特寫「T恤撐爆」掉出螢幕　一看照片傻了

名家熱門新聞

小生：3招判斷男人對妳超有意思

7道超下飯的絞肉料理

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

夢到貓咪代表什麼意思呢？

愛愛十招武功大絕　讓高潮不間斷

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

裕子永遠的冠軍犬─小奶油

2013版台灣最正十大主播排名

陽岱綱連4場安打林威助2打數1..

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更..

阿榮／MegaDownload..

超市火鍋肉片變出5道美味料理

落健生髮水的效果及風險

《鬼搶錢》

更多熱門

相關新聞

只要出生對的地方魯蛇可變亞瑟王

長久以來，平凡的亞歷山大（路易斯阿什伯恩瑟克飾）都認為自己是社會上另一個邊緣人，直到一天，他在躲避校園惡霸的霸凌追逐時，意外跌在了一座插在石頭裡的石中劍旁王者之劍，好奇之心驅使他將劍從石中拔起，而這個舉動卻也同時撼動了沉寂許久的邪惡之魔。

貓塗滿僵屍妝　訓練師1個妙招成功

朝聖大禮拜的功德

最搞笑為所欲為的青春癌末

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

艾瑞絲哭訴遭霸凌！含淚低頭：對不起你們

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

世界最恐怖火車　不關窗就會被淹死

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

NIKE鞋錯標賠償曝光！它靠這點拒絕出貨

厚片女1年瘦半個自己　把握2原則

陌生電話要求蒙眼ＯＯ！高雄妹試1次哭了

李毅被找到了　移民署預計今晨7點25分將他遣返

男大生跳橋胸椎骨變形　最後訊息曝光

印度美人魚泡湖中20年　靠人送飯度日

更多

最夯影音

更多

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面