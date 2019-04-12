瘋電影／禁入墳場　死了就死了不要貪心

文／賴賴

瘋言瘋語：

衝著史蒂芬金大名而來，開場氛圍就已經製造得很恐怖，在音效上有驚嚇，過程中，還好導演不刻意製造惡意恐怖的瞬間，所以劇情流暢也詭異，試片過程中偶有其他人的笑聲，這是嚇到笑出來還是……，個人是沒找到笑點在哪，不過驚喜談不上，但仍不失恐怖片的幾樣基本元素，同行律師恐怖片愛好者覺得不錯看。

從主角設定是個醫師，從醫師角度出發，編劇將生死法則結構邏輯套用得很紮實，所以以醫師救人及破壞生死碰撞出矛盾，劇情合理但情感鋪陳細膩不足，恐怖氛圍及墳場安排匠氣，死而復生的生物狡詐惡劣，裝可愛再壞起來的節奏太快觀眾情緒混亂，所以就笑出來了。

有血漿噴灑、有遍布屍體、有時不時衝出來的油罐車，所以感覺危險比恐怖多。看完最強烈的感覺就是，家裡有小孩又住在馬路旁的房子，麻煩請裝置籬笆。

片 名：禁入墳場

英文名稱：Pet Sematary

類 型：恐怖、懸疑/驚悚

上映日期：2019-04-12

片 長：101分鐘

導 演：凱文寇許(Kevin Kölsch) 、 丹尼斯魏邁爾(Dennis Widmyer)

演 員：傑森克拉克(Jason Clarke) 、 約翰李斯高(John Lithgow) 、 艾美塞梅茲(Amy Seimetz)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：派拉蒙影業



劇情大綱

身為單身母親，兒子明明是最親密的家人，但他活著時卻體會不到他的存在…



改編自史蒂芬金經典恐怖同名小說，《禁入墳場》一片描述路易斯克里德博士（傑森克拉克 飾）和他的太太瑞秋（艾美塞梅茲 飾），以及他的一對子女從波士頓搬到緬因州的鄉間之後，發現了一處隱藏在這一家人的新家附近的樹林深處的神秘墓場。

當一場悲劇發生之後，路易斯就向他異於常人的鄰居賈德柯蘭鐸（約翰李斯高 飾）求助，觸發了一連串的連鎖反應，並且釋放了一種令人無法想像的邪惡力量，造成了可怕的後果。電影原預計由大導演市川準執導，過世後改由《廁所裡的聖殤》的松永大司延續其遺願完成這部作品。

《哈納萊伊灣》改編自村上春樹全球發行超過70萬本的《東京奇譚集》中之短篇，絕對是書迷必看的文學改編經典。導演受到311大地震的啟發，希望在片中呈現出假如失去珍愛的人，我們該如何面對徒留的傷痛與思念？早已是演技範本的吉田羊詮釋痛失愛子的阿幸，被譽為生涯代表作；偶像團體「放浪新世代」出身的佐野玲於、作品快速累積的新生代演員村上虹郎，也和吉田羊有著精采對手戲。本片由《挪威的森林》製片、《小偷家族》攝影、《山河故人》配樂，金獎組合聯手打造絕美動人影像詩篇，是溫柔而撼動人心、看完必會想和珍愛之人相逢的電影。

▲醫生舉家搬遷到鄉下行醫。

▲所居住的地方是被詛咒的地方。

▲為了怕女兒傷心把小貓死而復生。



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