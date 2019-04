瘋電影／魔劍少年　只要出生在對的地方魯蛇可變亞瑟王

文/賴賴

瘋言瘋語:

還在想怎麼會沒有試片,這片十足十的兒童男孩電影,將騎馬打仗和大約高年級小朋友容易犯的錯誤,以及英雄主義再進化的故事,為了不老生常談,將圓桌武士與唐吉軻德的概念融合,加上巫師梅林,光是童話中的夢幻卡司,就足以吸引英國少年,不過這片恐怕在台灣或是亞洲市場,仍顯吃力。

單就騎士守則:1尊敬你愛的人、2不得恣意攻擊、3只說真話、4有始有終,就看出劇本只寫給小朋友看得,而劇情單薄主打電腦動畫特效與真人的技巧,最無法接受的還是梅林那個拍手魔法,年輕梅林有著嗑藥的眼神,每次施展魔法都好想打他,不過騎士守則說不得恣意攻擊。

片 名:魔劍少年

英文名稱:The Kid Who Would Be King

類 型:冒險、奇幻

上映日期:2019-01-18

片 長:02時00分

導 演:喬康沃爾(Joe Cornish)

演 員:派屈克史都華(Patrick Stewart) 、蕾貝卡弗格森(Rebecca Ferguson)

國 家:美國

語 言:英語

發行公司:福斯



劇情大綱

長久以來,平凡的亞歷山大(路易斯阿什伯恩瑟克飾)都認為自己是社會上另一個邊緣人,直到一天,他在躲避校園惡霸的霸凌追逐時,意外跌在了一座插在石頭裡的石中劍旁王者之劍,好奇之心驅使他將劍從石中拔起,而這個舉動卻也同時撼動了沉寂許久的邪惡之魔。

現在,他必須召集他的 朋友與敵人組成一個騎士軍團,他們將與傳奇巫師梅林(派崔克史都華飾)一同對抗邪惡頑強的魔甘娜(蕾貝卡弗格森 飾)。當世界的未來危在旦夕,亞歷山大必須要奮力起身, 成為他從未幻想過的領導者。

▲魯蛇可能也可以是亞瑟王。

▲梅林的脖子實在很長。

▲本片最具魅力的腳色,沒有之一。



