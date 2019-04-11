瘋電影／魔劍少年　只要出生在對的地方魯蛇可變亞瑟王

文／賴賴

瘋言瘋語：

還在想怎麼會沒有試片，這片十足十的兒童男孩電影，將騎馬打仗和大約高年級小朋友容易犯的錯誤，以及英雄主義再進化的故事，為了不老生常談，將圓桌武士與唐吉軻德的概念融合，加上巫師梅林，光是童話中的夢幻卡司，就足以吸引英國少年，不過這片恐怕在台灣或是亞洲市場，仍顯吃力。

單就騎士守則：１尊敬你愛的人、２不得恣意攻擊、３只說真話、４有始有終，就看出劇本只寫給小朋友看得，而劇情單薄主打電腦動畫特效與真人的技巧，最無法接受的還是梅林那個拍手魔法，年輕梅林有著嗑藥的眼神，每次施展魔法都好想打他，不過騎士守則說不得恣意攻擊。

片 名：魔劍少年

英文名稱：The Kid Who Would Be King

類 型：冒險、奇幻

上映日期：2019-01-18

片 長：02時00分

導 演：喬康沃爾(Joe Cornish)

演 員：派屈克史都華(Patrick Stewart) 、蕾貝卡弗格森(Rebecca Ferguson)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：福斯



劇情大綱

長久以來，平凡的亞歷山大（路易斯阿什伯恩瑟克飾）都認為自己是社會上另一個邊緣人，直到一天，他在躲避校園惡霸的霸凌追逐時，意外跌在了一座插在石頭裡的石中劍旁王者之劍，好奇之心驅使他將劍從石中拔起，而這個舉動卻也同時撼動了沉寂許久的邪惡之魔。

現在，他必須召集他的 朋友與敵人組成一個騎士軍團，他們將與傳奇巫師梅林（派崔克史都華飾）一同對抗邪惡頑強的魔甘娜（蕾貝卡弗格森 飾）。當世界的未來危在旦夕，亞歷山大必須要奮力起身， 成為他從未幻想過的領導者。

▲魯蛇可能也可以是亞瑟王。

▲梅林的脖子實在很長。

▲本片最具魅力的腳色，沒有之一。



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