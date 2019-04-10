主持人請長假！製作人捧「千萬年薪」邀頂替　吳淡如反應超霸氣

▲吳淡如寫作版稅收入破億 ，曾經遭朋友騙錢，金額多到算不清楚。（圖／黃大米授權提供）

文／黃大米

吳淡如離開電視圈兩年，揮別過去每天從早錄影到晚的日子，出版新書「人生雖已看破，仍要突破」是她這兩年來的生活體悟，充滿振奮人心的金句：

「我們人生中有各式各樣的恐懼。只有冒險可以化解恐懼。」

請繼續往下閱讀...

「什麼是精采人生？精彩人生是入虎穴取虎子，遇到困難，盡力衝破，這才叫做精彩。」

激勵的字句，來自務實的性格，很多人念EMBA是為了交朋友､洗學歷，吳淡如念商學院的原因是----被騙錢。

被騙多少？

「太多了！太多了！算不清楚了」她身體放鬆往沙發躺，有一種算了沒什麼好提的灑脫。

跟作家談錢，真俗氣，寫作這兩字，有時跟窮酸很接近，出書，對許多人來說是榮耀的，但是，如果想全職寫作，全家會突然陷入愁雲慘霧，如喪考妣，歹路不可行，窮途潦倒在等你的氛圍裏，以上這些唱衰，在吳淡如身上，完全被顛覆。

版稅一開始卻很稀薄，她的生活開銷，靠的是在報社當記者的薪水，「我不認為出書可以養活自己，但我就是愛寫。」一寫八年，文字獄的寒窯，吳淡如年年堆柴火，在三十歲那年，冒出燦爛亮光，「版稅少到我根本不會注意，那一年我打開存摺，看到裡面有一千多萬的版稅，我抱了兩百萬的現金去繳稅。」

一本書，千萬版稅，吳淡如把工作辭了：「我實在找不到繼續上班的理由。」之後連續十年，版稅皆破千萬，客觀估算，光是寫作就賺了一億五千萬，好文筆沒有讓她窮困潦倒，還寫出金銀財寶。

首次主持節目眼神生澀 ，為義氣拒年薪千萬酬勞

「我是個擅長謀生的人，在高報酬的產業待了二十年」在書中，吳淡如這樣寫著，主持電視節目是意外，有人找她就去。

初登場主持的表現，朋友看完後，評價很毒舌：「你趕快去辭職算了，光是眼神都顯得生澀，他們一定是因為沒有錢請別人才找你。」

三個月後，另外一個節目找吳淡如主持，價碼翻五倍，一小時三萬。「主持節目慢慢會習慣，寫作不是我的經濟來源。」訪問到此，我突然感嘆起自己生不逢時，破億的寫作收入，居然不是主要的經濟來源，吳淡如可說是人間寵兒，不僅得到老天的厚愛，也趕上台灣的好時候，名利雙收。

在電視產業蓬勃時代，某位主持人請長假，吳淡如代班主持，收視率開紅盤，製作單位開出年薪千萬的酬勞，要她扶正接位，她拒絕了：「我代班就代班，從來就沒有整碗拿走的事情發生。」千萬酬勞與江湖道義，她選擇了後者，千金不換。

你最該有的野心，是讓自己活得精采

「好強」跟「不服輸」是人生往上攀升的翅膀，國中時，吳淡如是學校的風雲人物，成績卻卡在二十幾名，有次她聽到別人嘲笑她成績差，受到刺激後，奮發成為全校第一名，這樣勵志的事，她多年後的心得是，「能看輕我的，都是我的貴人，被「黑」是短空長多。」

在升學主義下，成績好就有特權，「我就算翹課學校也會睜一隻眼，閉一隻眼。」不同階段的遊戲規則，她一眼看穿，給年輕人的建議是：「如如果你什麼都沒有，沒家世､沒祖產､最佳策略就是去拿一張好文憑，這樣日後就不用一直跟別人證明我不笨。」

▲吳淡如光靠寫作版稅收入破億 ，人生經歷被騙錢，體會看破與突破。（圖／黃大米授權提供）

不愛找尋痛苦 ，卻總在痛苦中找到某個自己

「我跟別人不一樣，我不喜歡重複。」如果有兩種動物，羊跟狼讓她選，她毫不猶豫選「狼」，因為「不刺激，我會死。」吳淡如篤定的說。

自找苦吃，苦中作樂，她很會，千里迢迢去了葉門，黃沙中到處都是步槍與軍人，頂著機關槍的旅遊，又飢又渴，導遊突然振奮地說：「看，太陽神殿！」

她順著導遊崇拜的眼神往外看，只看到「八….根…..柱…..子」，她臉色難看，後來，靠著想像力讓她停止抱怨，想像力是芝麻開門的咒語，讓她不抱怨眼前的乾枯，真心的笑了出來。

「到了中年我才領悟到，不管是在運動，還是理財開創事業上，只要去掉一樣東西，堅持一樣東西，那麼你的人生通常糟不到哪去，去掉的東西叫做「藉口」，堅持的那樣東西，叫做「紀律」。

關於困境，吳淡如只肯跟你討論解決的方法，釐清問題出在哪，如果想要討拍，真的別找她：「我不當垃圾桶，拒絕你我覺得殘忍，我只好說我有事要忙。」

▲吳淡如認為，做喜歡的事怎麼會累，如果會一直覺得累，就是不適合這工作。（圖／黃大米授權提供）

她認為「訴苦是沒用的，你所有的問題，也只有妳自己能解決，很多的問題是你自己幻想出來的。」

「你內心糾結，你的未來就一定打結」暢銷書女王，隨口就是金句。

我問她，「如果員工一直跟你抱怨很累，你怎辦」，她的回答，精準又犀利。

吳淡如：「你做你喜歡的事，怎麼會累！如果你會一直覺得累，就是你不適合這工作，不信，大米，我問你，你跑通告會累嗎？」

大米：「不會！半夜都去！」

吳淡如：「這就對了。」

情緒，常會讓人生糾結如散亂的毛線，吳淡如總能跳脫你的主訴症狀，看出核心的關鍵，不是表象的喜怒哀樂，而是你根本不喜歡。

至於處理不喜歡這事，她給的解藥是，要不「變成喜歡」，要不「徹底離開」，可以如此果決，確實是看破人生的一代暢銷書女王。

本文授權自黃大米粉絲團：https://goo.gl/3jCnYa

《若你委屈自己，任誰都能刻薄你》，黃大米著，丁慧瑋編。

►►►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●黃大米，曾任職於非凡電視台新聞部採訪中心副主任、Tvbs電視台記者、 東森電視台記者；現職是yes123編輯總監，活躍於各大網站，擔任專欄作家。以上為個人言論，不代表本網立場。88 論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net