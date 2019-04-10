　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

主持人請長假！製作人捧「千萬年薪」邀頂替　吳淡如反應超霸氣

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼（圖／黃大米授權提供）

▲吳淡如寫作版稅收入破億 ，曾經遭朋友騙錢，金額多到算不清楚。（圖／黃大米授權提供）

文／黃大米

吳淡如離開電視圈兩年，揮別過去每天從早錄影到晚的日子，出版新書「人生雖已看破，仍要突破」是她這兩年來的生活體悟，充滿振奮人心的金句：

「我們人生中有各式各樣的恐懼。只有冒險可以化解恐懼。」

請繼續往下閱讀...

「什麼是精采人生？精彩人生是入虎穴取虎子，遇到困難，盡力衝破，這才叫做精彩。」

激勵的字句，來自務實的性格，很多人念EMBA是為了交朋友､洗學歷，吳淡如念商學院的原因是----被騙錢。

被騙多少？

「太多了！太多了！算不清楚了」她身體放鬆往沙發躺，有一種算了沒什麼好提的灑脫。

跟作家談錢，真俗氣，寫作這兩字，有時跟窮酸很接近，出書，對許多人來說是榮耀的，但是，如果想全職寫作，全家會突然陷入愁雲慘霧，如喪考妣，歹路不可行，窮途潦倒在等你的氛圍裏，以上這些唱衰，在吳淡如身上，完全被顛覆。

版稅一開始卻很稀薄，她的生活開銷，靠的是在報社當記者的薪水，「我不認為出書可以養活自己，但我就是愛寫。」一寫八年，文字獄的寒窯，吳淡如年年堆柴火，在三十歲那年，冒出燦爛亮光，「版稅少到我根本不會注意，那一年我打開存摺，看到裡面有一千多萬的版稅，我抱了兩百萬的現金去繳稅。」

一本書，千萬版稅，吳淡如把工作辭了：「我實在找不到繼續上班的理由。」之後連續十年，版稅皆破千萬，客觀估算，光是寫作就賺了一億五千萬，好文筆沒有讓她窮困潦倒，還寫出金銀財寶。

首次主持節目眼神生澀 ，為義氣拒年薪千萬酬勞

「我是個擅長謀生的人，在高報酬的產業待了二十年」在書中，吳淡如這樣寫著，主持電視節目是意外，有人找她就去。

初登場主持的表現，朋友看完後，評價很毒舌：「你趕快去辭職算了，光是眼神都顯得生澀，他們一定是因為沒有錢請別人才找你。」

三個月後，另外一個節目找吳淡如主持，價碼翻五倍，一小時三萬。「主持節目慢慢會習慣，寫作不是我的經濟來源。」訪問到此，我突然感嘆起自己生不逢時，破億的寫作收入，居然不是主要的經濟來源，吳淡如可說是人間寵兒，不僅得到老天的厚愛，也趕上台灣的好時候，名利雙收。

在電視產業蓬勃時代，某位主持人請長假，吳淡如代班主持，收視率開紅盤，製作單位開出年薪千萬的酬勞，要她扶正接位，她拒絕了：「我代班就代班，從來就沒有整碗拿走的事情發生。」千萬酬勞與江湖道義，她選擇了後者，千金不換。

你最該有的野心，是讓自己活得精采

「好強」跟「不服輸」是人生往上攀升的翅膀，國中時，吳淡如是學校的風雲人物，成績卻卡在二十幾名，有次她聽到別人嘲笑她成績差，受到刺激後，奮發成為全校第一名，這樣勵志的事，她多年後的心得是，「能看輕我的，都是我的貴人，被「黑」是短空長多。」

在升學主義下，成績好就有特權，「我就算翹課學校也會睜一隻眼，閉一隻眼。」不同階段的遊戲規則，她一眼看穿，給年輕人的建議是：「如如果你什麼都沒有，沒家世､沒祖產､最佳策略就是去拿一張好文憑，這樣日後就不用一直跟別人證明我不笨。」

▲▼（圖／黃大米授權提供）

▲吳淡如光靠寫作版稅收入破億 ，人生經歷被騙錢，體會看破與突破。（圖／黃大米授權提供）

不愛找尋痛苦 ，卻總在痛苦中找到某個自己

「我跟別人不一樣，我不喜歡重複。」如果有兩種動物，羊跟狼讓她選，她毫不猶豫選「狼」，因為「不刺激，我會死。」吳淡如篤定的說。

自找苦吃，苦中作樂，她很會，千里迢迢去了葉門，黃沙中到處都是步槍與軍人，頂著機關槍的旅遊，又飢又渴，導遊突然振奮地說：「看，太陽神殿！」

她順著導遊崇拜的眼神往外看，只看到「八….根…..柱…..子」，她臉色難看，後來，靠著想像力讓她停止抱怨，想像力是芝麻開門的咒語，讓她不抱怨眼前的乾枯，真心的笑了出來。

「到了中年我才領悟到，不管是在運動，還是理財開創事業上，只要去掉一樣東西，堅持一樣東西，那麼你的人生通常糟不到哪去，去掉的東西叫做「藉口」，堅持的那樣東西，叫做「紀律」。

關於困境，吳淡如只肯跟你討論解決的方法，釐清問題出在哪，如果想要討拍，真的別找她：「我不當垃圾桶，拒絕你我覺得殘忍，我只好說我有事要忙。」

▲▼（圖／黃大米授權提供）

▲吳淡如認為，做喜歡的事怎麼會累，如果會一直覺得累，就是不適合這工作。（圖／黃大米授權提供）

她認為「訴苦是沒用的，你所有的問題，也只有妳自己能解決，很多的問題是你自己幻想出來的。」

「你內心糾結，你的未來就一定打結」暢銷書女王，隨口就是金句。

我問她，「如果員工一直跟你抱怨很累，你怎辦」，她的回答，精準又犀利。

吳淡如：「你做你喜歡的事，怎麼會累！如果你會一直覺得累，就是你不適合這工作，不信，大米，我問你，你跑通告會累嗎？」

大米：「不會！半夜都去！」

吳淡如：「這就對了。」

情緒，常會讓人生糾結如散亂的毛線，吳淡如總能跳脫你的主訴症狀，看出核心的關鍵，不是表象的喜怒哀樂，而是你根本不喜歡。

至於處理不喜歡這事，她給的解藥是，要不「變成喜歡」，要不「徹底離開」，可以如此果決，確實是看破人生的一代暢銷書女王。

本文授權自黃大米粉絲團：https://goo.gl/3jCnYa

《若你委屈自己，任誰都能刻薄你》，黃大米著，丁慧瑋編。

►►►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

▲（圖／黃大米提供）●黃大米，曾任職於非凡電視台新聞部採訪中心副主任、Tvbs電視台記者、 東森電視台記者；現職是yes123編輯總監，活躍於各大網站，擔任專欄作家。以上為個人言論，不代表本網立場。88 論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

ET快訊
美通過《台灣保證法》　官方臉書「中華民國國旗」飄揚
《飢餓》邀到「八點檔男神」　孫協志嗨翻：他唯一上的外景
桃園渣男性侵13歲少女　女方12親友動私刑扒光他拿辣椒水噴下

關鍵字：黃大米,吳淡如

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

潮境秘密花園現蹤稀有「龍王鮋」　20年前曾出現過生態變好了

黑TORO前鋒鬼頭刀盛產期　「屏東第一鮪」預估4月中旬報到

吃鳳梨讓精液變甜？百戰AV女優現身說法　自豪曾靠「味道」救人

連3天大陸海漂豬檢出非洲豬瘟病毒！金門豬肉品暫停輸台至少1週

黃國昌爆普悠瑪出軌有段音檔被隱匿　「台鐵早知中空絲膜有問題」

主持人請長假！製作人捧「千萬年薪」邀頂替　吳淡如反應超霸氣

台灣石虎、黑熊有攻擊性，貓熊可愛無攻擊性？NCC要中天改進

前高雄交通局長曝「淘寶買高鐵票比較便宜」　高鐵回應了

紅姬緣椿象「密集噁照曝光」爬滿行道樹！網狂掉雞皮　景觀處：別撲殺

老闆燒金紙！他好心「帶一支幫忙」　路上機車狂閃避：無辜被擺一道

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

爸花10hr做「機關頭盔」助兒交作業 校長令師直接打滿分...網：求訂製

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

6歲小女孩26樓墜落砸破車棚！　下秒自己爬起來 網驚：女超人轉世

郭彥甫直播崩潰爆哭！　 「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

潮境秘密花園現蹤稀有「龍王鮋」　20年前曾出現過生態變好了

黑TORO前鋒鬼頭刀盛產期　「屏東第一鮪」預估4月中旬報到

吃鳳梨讓精液變甜？百戰AV女優現身說法　自豪曾靠「味道」救人

連3天大陸海漂豬檢出非洲豬瘟病毒！金門豬肉品暫停輸台至少1週

黃國昌爆普悠瑪出軌有段音檔被隱匿　「台鐵早知中空絲膜有問題」

主持人請長假！製作人捧「千萬年薪」邀頂替　吳淡如反應超霸氣

台灣石虎、黑熊有攻擊性，貓熊可愛無攻擊性？NCC要中天改進

前高雄交通局長曝「淘寶買高鐵票比較便宜」　高鐵回應了

紅姬緣椿象「密集噁照曝光」爬滿行道樹！網狂掉雞皮　景觀處：別撲殺

老闆燒金紙！他好心「帶一支幫忙」　路上機車狂閃避：無辜被擺一道

日職／王柏融再戰軟銀　先發第5棒擔任指定打擊

最鼓勵酒駕應是強制車險非酒償險　學者評理盲濫情程度再升一級

王金平讚吳敦義不參選是好事　「可大公無私的啟動提名機制」

潮境秘密花園現蹤稀有「龍王鮋」　20年前曾出現過生態變好了

胡偉良／習慣會決定你的財富人生

強化救護裝備精進技術　讓到院前救護處置與國際接軌

台南新化失蹤老人摔落坡坎奄奄一息　眼尖員警即時尋獲送醫

60歲親弟中風多年病逝　李亞萍忍淚處理後事「幫忙看塔位」

偏僻農舍飄惡臭　警循味破獲製毒工廠

新加坡公開賽／周天成直落二退泰國　47分鐘晉級16強

老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...　17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

生活熱門新聞

24歲月光族上兵問要不要續簽　..

超商店員喊「欸699」　她無言..

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實..

中華郵政、全家合推「便利包店到..

周四起變天「一張圖看雨怎麼下」

好市多田螺罐頭附贈空殼　行家解..

3天沒大！她上馬桶堵住　媽驚天..

午後變天！北部連下7天雨、中部..

他懷疑海生館鯊魚吃素　專家曝真..

人妻每年掃兩個墓「對話內容」網..

三代同框！她曝光真相　網笑：一..

即／花蓮23：13有感5.0地..

遶境女信徒背後有亮點！網急求正..

快訊／花蓮8小時連4震！06：..

更多熱門

相關新聞

將愛人判刑的毒話

復合前的小小壞習慣，復合後一樣會出現，只是更成熟的兩個人，已經懂得不要拿刀互捅；對於對方的脆弱或頑強，則學會了縱容。

當舊情人變成名人

職場沒有「非黑即白」　灰色地帶才是關鍵

知名作家：看《與惡》只覺得毛骨悚然

吳淡如／你為什麼要欺負我？

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人生勝利組

娶了空姐妻還不夠！中天男主播私會甜心記者爆親暱照流出

手機永遠靜音的4大星座！

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑亡

24歲月光族上兵問要不要續簽　網勸待軍中

王丹嗆「不知韓要來」　秒遭打臉

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑幫大戰

最強賓利被撞她下車打電話！維修費曝

2網紅拍片殺人！無辜路人被逼跳河慘死

黃立成帶20歲正妹女星回家！「深夜親熱摸摸」

熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！

超商店員喊「欸699」　她無言：全部人轉頭看

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實驗結果

大牙就醫被告知「子宮沒在工作了」

200億白富美起底　戀愛10年結婚2年玩完

更多

最夯影音

更多

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面