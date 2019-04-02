職場沒有「非黑即白」　灰色地帶才是存活關鍵

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▲職場上很多事，認真就輸了。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／黃大米

朋友工作很認真，面對公司同事打混、跟廠商勾結拿點小好處都感到不以為然，她忿忿不平的跟我抱怨了很久，我聽著她的抱怨，卻思考起自己的性格，因為我也是做什麼事情都很認真的人。

在她抱怨告一個段落時，我看著她說：「你上班，一定要這樣認真嗎？」

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朋友：「她們這樣偷雞摸狗，是不對的，我要讓她們知道的，她們不可以這樣，我要她們跟我道歉！」

大米：「她們是不對的，但道歉這事情，點到就好，她們知道就好，你不用一定要追究到刀口上。」

朋友：「她們這樣鬼混也可以！」

大米：「可以啊！當然，可以，她們也不是鬼混一天兩天了，在你來這家公司之前應該就這樣，這些人應該這輩子都這樣，你追求成就感跟品德操守，有些人不是，她們真的只是來混日子。」

朋友：「算了！至少我這樣認真，年終拿比較高」

大米：「多了多少？十萬？我如果是你我情願不要這十萬，但我要日子輕鬆過，你每天多加的班，多扛的責任，換算下來，時薪不到一百元，真的划算嗎？在這樣鬼混的公司，認真就輸了。」

認真工作是美德，也是我們從小被教育的信念，但在職場上，認真不一定是對的，要看情況，怎說要看情況？

當整家公司的人都很混，每天得過且過，你的認真就是錯的，因為你太耀眼，且你工作太有效率，這會讓其他人壓力很大。

你可能會委屈的說，我表現這樣好，難道不對嗎？

坦白說，真的不一定是對的，當你走進去一家公司，就是必須接受這公司的文化，國有國法，家有家規，公司的文化，不是你一人可以改變，你只能妥協或者逐漸改變，想要大家突然振作跟你一樣認真，這真的是強人所難，他們辦不到，而你會氣死。

曾經我待過一家公司，公司主管四處跟廠商要禮物，我覺得很不齒，本以為我的大主管不知道，後來得知，他很清楚，但他不打算處理。

我認為操守清白很重要，這信念對我的大主管來說，真的不重要，對他來說重要的是什麼呢？

重要的是這個屬下可以陪他玩耍，陪他聊天，因為大主管也是人，他需要朋友，做事情永遠比不上做人重要。

認真是個美德，我從不否認，但很多時候，你要在公司活的好，認真之前請先觀察公司整體情況，否則你的認真可能讓你心生怨懟，更可能會害死你，請相信一件事情，在職場，留下來的人，都是沒有錯的，所有的錯，都是那個走的人必須扛的，不管是否莫須有。

學校教育我們很多美德，但出社會後，這些美德可能不見的能套用在職場，至少公平跟公正這事情，就很難了不是嗎？不公平才是職場的常態啊！

認真沒有不對，但你的認真，要怎樣收放，才能適合你的公司，讓你活的愉快而不是氣死，這才是大考驗跟大智慧。

職場上不是黑與白，中間的灰色地帶，往往才是存活的關鍵。

本文授權自黃大米粉絲團：https://goo.gl/3jCnYa

《若你委屈自己，任誰都能刻薄你》，黃大米著，丁慧瑋編。

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●黃大米，曾任職於非凡電視台新聞部採訪中心副主任、Tvbs電視台記者、 東森電視台記者；現職是yes123編輯總監，活躍於各大網站，擔任專欄作家。以上為個人言論，不代表本網立場。88 論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net