資深果粉周興哲新歌《終於了解自由》MV用iPhone拍的！劇中男女已分手

特約記者洪聖壹／綜合報導

隨著行動技術的發展，越來越多影音創作者開始使用智慧型手機來拍電影、短片，才剛在Apple Music上架新專輯的創作才子 周興哲，稍早在一個分享會當中，首次公開新歌《終於了解自由》（Freedom）MV，根據副導演張立群透露，影片全程都用iPhone拍攝，當中的男女主角感情也是真實上陣，兩人在現實生活當中是已經分手的情侶。

有別於盧廣仲的《明仔載》表達的是子女對親人的思念之情；《終於了解自由》敘述的是一對熱戀男女到天人永隔之間的酸甜。《明仔載》用了兩支iPhone X、動用了6個拍攝劇組才完成，《終於了解自由》整支MV製作成本差不多，但卻僅用一支iPhone Xs Max、花12小時就拍攝完畢。

《明仔載》導演廖明毅先前就曾說明，用iPhone拍攝可以帶來很大的自由度，節省下來的時間、金錢、人力，得以用來打造更多真實情境、拍攝出更豐富的內容、藉此更深入表達情感。

擔任這次MV拍攝的執行副導 張立群也不約而同地說明相同的心得，他認為手機的侵略性低、機動性相對傳統攝影機錸德高，比較需要克服的地方在於手機受限於拍攝效能，可以調整的範圍就比較小，因此需要靠外掛鏡頭、搭配後製才能拍出質感，這是導演需要克服的地方，然而整體來說，用iPhone的拍攝成本相對低廉很多，有了這次拍攝經驗，對於他們未來在接案子的靈活度又更高，一些預算比較低的，就可以建議用手機拍攝，然後把一些錢投注在其他地方。

雖然是資深果粉，但是周興哲坦承這次實際拍攝出來的成果讓他感到很驚訝，他私底下把影片傳給朋友看，身邊的人根本不相信這是用手機拍的。

張立群透露，用手機拍攝是有一些限制，因此一開始就選擇抒情歌為主，用故事跟調色把質感撐起來，甚至MV當中的男女朋友，在現實生活當中，還是已分手的「前男友、前女友」關係。

談到未來，張立群、周興哲都表明接下來還是不排除用iPhone來拍MV，周興哲更大方的在現場使用Macbook Pro編曲，預選歌單當中，還可以看到許多創作的半成品。

周興哲私底下也回應，除了Macbook，他的第一支手機就是iPhone 3GS、第一代iPad也是同期學生當中最早入手，而現在用iPhone隨手紀錄靈感、用Macbook混音創作、然後跟其他歌手分享，早就已經是「日常」。

談到印象最深刻的Apple發表會，他說是賈伯斯拿出第一代iPhone的那場。近期的發表會當中，他最感興趣的則是Apple TV+，更希望自己未來能有機會上Apple的自製節目，十足鐵粉心態。

周興哲新歌「終於了解自由」已經在Apple Music上架，EP自上線以來，同名新歌《終於了解自由》，以及《怎麼了》早已經是近期熱搜的歌曲，至於這部MV截至記者截稿3小時當中，已經累積38,456次觀看，這就是最新智慧型手機帶來的改變。

＊本文影片、圖片都用iPhone Xs Max拍攝無後製上傳、特約記者洪聖壹攝。