放任初選不利蔡英文　卓榮泰成英系箭靶﻿

圖文／鏡週刊



民進黨主席卓榮泰在這場英賴之爭中「公親變事主」，意外成為另一個黨內箭靶。尤其英系內部對卓的「黨務中立」非常有意見，認為卓放任初選機制朝向對小英不利的局面發展，應負最大責任。

英系人士私下點出卓榮泰不利蔡英文的舉措，包括賴清德登記參選當天，立委陳明文發動挺英連署，不到2天卓就宣示「到此為止」，讓英系營造黨內挺英氛圍以促成「蔡賴配」的計畫中斷。

緊接著，卓又主動在政論節目中證實民進黨「公職人員提名辦法」內有所謂的「霸王條款」，可在全代會中否決中執會提名的總統人選，也被視為是將可能運作的招數「見招拆招」。雖然卓成箭靶，但也有黨務主管緩頰說：「初選程序是各派系同意制訂，要由主席扛未免太過。」

卓榮泰3日不只上政論節目還在臉書貼文滅火，強調：「我主持的黨中央，我主持的全代會，不可能通過所謂的『霸王條款』！」事實上，卓的大動作宣告，就是因為提名小組有成員直指卓拋「霸王條款」被外界大作文章極不妥，卓才藉此向對外宣告初選機制不宜更動。

但黨內人士也有人為卓緩頰，認為若黨中央立場過份偏袒小英，對挺英派要求妥協，即使英因此贏得初選，恐怕也會遭致社會極大批判。

更多鏡週刊報導

【蔡賴對決1】終止初選不是選項 綠總統民調恐延至5月

【蔡賴對決2】卓拋民調賴讓蔡3% 協調瀕破局

【蔡賴對決3】英賴會提前上演 關鍵人物是他