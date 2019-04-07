　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

太平洋第一個！關島「娛樂大麻」合法化了　最多可持有28克

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼娛樂用大麻。（圖／達志影像／美聯社）

▲關島娛樂用大麻合法化法案生效，成為第一個允許吸食大麻消遣的美國太平洋屬地。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

關島總督格雷羅（Lou León Guerrero）4日正式簽署娛樂用大麻合法化法案，成為美國太平洋屬地中第一個將娛樂用大合法化的地區，准許21歲以上民眾持有最多一盎司（約28克）大麻，個人最多可種植6株自用，但禁止在公眾場所吸食。

根據《關島每日郵報》（The Guam Daily Post），新法簽署並不代表馬上就能在商店購買到大麻產品，未來總督將會任命9名人士組成大麻管控委員會，接著該委員會有一年時間制定大麻產業的管理規則與條例，送交立法機關審議，並經過正常立法程序批准生效。

在大麻業管控規則與條例生效前，關島還不允許商業銷售大麻，因此可能需要至少一年時間，才能有可能在關島商店內購買到大麻產品。

另據《太平洋每日新聞》（Pacific Daily News）報導，法規中禁止在公眾場所吸食大麻，也不準用藥後駕駛車輛；另外，雇主有權利在工作地點禁止員工吸食大麻。大麻管控委員會將於一年之內制定詳細規則。

關島在2014年公投通過大麻合法會。格雷羅表示，必須將這種社會大眾廣泛使用的藥物納管，「我們必須接受並控管它，監測其使用效果，從其藥用價值中受益，讓我們的人民生活在更安全的環境中。」

ET快訊
不知惡鄰「熱水淋蛋」燙到熟！鵝媽媽悲鳴繼續孵

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

太平洋第一個！關島「娛樂大麻」合法化了　最多可持有28克

川普推特語錄／通俄門就是民主黨弄的大騙局　警察還不快出來抓人

叛亂軍頭「閃電戰」…直逼的黎波里城下　利比亞瀕臨內戰邊緣

美媒揭露「擊落F-16真相」！一次打臉整個印度　玻璃心都碎了

5歲女離奇瘦成骨架！媽媽一句「沒戴項鍊」　讓醫師驚醒救回一命

房產商「放生40公斤蛇」求財運　丟河邊山上…擠一團嚇壞人

卡車翻覆啤酒灑滿地　上百民眾瘋狂湧入「免費暢飲」…警察在旁冷看

川普推特語錄／若墨西哥管不住非法移民　美國將加徵關稅及關閉邊境

5日才進釣魚台海域巡航　4中國海警船再度於外圍海域航行

7歲小孫女姐妹被逼「脫褲伺候爺爺」　奶奶出門…家裡變地獄！

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

會牽絲花生醬法式吐司必點！　蘆洲人氣打卡早午餐超銷魂

乩童持狼牙棒猛砸自己噴血　「肋骨斷3根」陳屍床上賠命

嗆炸總統府「人生最後一戰」！ 吃屎哥2小時被上銬慘況曝光

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

華晨宇唱一半...驚喜一個個出現　「快男隔６年合體」感動哭了！

柯有倫浪漫婚禮曝光　弟弟一說話讓他爆哭

太平洋第一個！關島「娛樂大麻」合法化了　最多可持有28克

川普推特語錄／通俄門就是民主黨弄的大騙局　警察還不快出來抓人

叛亂軍頭「閃電戰」…直逼的黎波里城下　利比亞瀕臨內戰邊緣

美媒揭露「擊落F-16真相」！一次打臉整個印度　玻璃心都碎了

5歲女離奇瘦成骨架！媽媽一句「沒戴項鍊」　讓醫師驚醒救回一命

房產商「放生40公斤蛇」求財運　丟河邊山上…擠一團嚇壞人

卡車翻覆啤酒灑滿地　上百民眾瘋狂湧入「免費暢飲」…警察在旁冷看

川普推特語錄／若墨西哥管不住非法移民　美國將加徵關稅及關閉邊境

5日才進釣魚台海域巡航　4中國海警船再度於外圍海域航行

7歲小孫女姐妹被逼「脫褲伺候爺爺」　奶奶出門…家裡變地獄！

土城山區鐵皮倉庫深夜大火　消防員接力送水上山急滅火

「野生韓國瑜」10月前孤獨吃麵！珍貴舊照瘋傳　網心酸：當時沒人理他

太平洋第一個！關島「娛樂大麻」合法化了　最多可持有28克

鄭宜農代表LGBT族群登凱道？唱《光》瞬間彩虹光照亮總統府！

快訊／台中大遠百驚傳墜樓！女子摔13樓身亡　群眾目擊嚇報案

批大聯盟行銷最爛　普萊斯：美聯MVP貝茲沒拍半支廣告

傳蔡英文無法接受初選規則：我是總統，不能跟閣揆公開辯論

川普推特語錄／通俄門就是民主黨弄的大騙局　警察還不快出來抓人

「牠很乖不會咬人」美容師遭寵物狠咬噴血破相「我也是父母養大的」

提前綁住2名建隊「基石」　洛磯計畫續約游擊砲史托瑞

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

國際熱門新聞

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話..

78%犯罪者自白！這6種照片別..

房產生求財運　直接放生40公斤..

23歲姐狠踩死3歲弟　「照顧他..

小孫女姐妹被逼伺候爺爺　家裡變..

揭擊落F-16真相　一次打臉全..

高材生揪老婆遊世界　回家卻「捅..

大揭密！AV女優下海前「履歷」..

「我要奶！」2歲兒見巨乳扯衣搓..

卡車裝滿啤酒翻覆　民眾湧入暢飲

他下體硬2天壞了　醫生：截肢吧

Airbnb房內住警器藏有攝影..

長腿熟女接海外廣告　竟慘被遣返

川普求美中貿易協定　暫緩對台軍..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

快訊／阿怪妹妹發臉書證實死訊

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話救回

給40歲以下年輕人：一定要存到40萬

即／台中大遠百墜落！女摔13樓身亡

南韓女神一年狂甩28公斤！

談好純肉體關係…她試1次就暈船

鄰嬤熱水燙蛋！鵝媽媽悲鳴繼續孵

嬸炫女兒第一名！她冷揭報應全場安靜

賣車養學生妹！負債40萬女友被睡走了

準炸！6題目測「未來感情生活」

履歷大頭貼超狂！她崩潰：面試怎認出妳

老公用止鼾神器　結屎臉沉默5秒怒吼

懷孕吃生菜沙拉！兒出生慘罹2重症

小吃攤正妹做煎餅送清潔工！竟是一線女星

爸爸買尿布！發燒3歲兒「我在外面等」暖炸

更多

最夯影音

更多

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

會牽絲花生醬法式吐司必點！　蘆洲人氣打卡早午餐超銷魂

乩童持狼牙棒猛砸自己噴血　「肋骨斷3根」陳屍床上賠命

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面