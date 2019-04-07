最便宜米其林！400歲坐一桌天天來　大三元「餐飲界比莉」圈粉饕客

▲大三元獲得台北米其林一星肯定。（圖／記者湯興漢攝，下同。）



台北米其林於4月10日公布第二屆名單，一年前的此時，主廚們在舞台上享受摘星的榮耀與歡喜，舞台之後，人潮散去，回到餐廳，心境還能淡定嗎？客人還能如常用餐嗎？《ETtoday新聞雲》大生活中心記者花了1個月時間與多位主廚訪談、聊天，「原來和我們想的不一樣！」

記者賴文萱、陳涵茵／台北報導

「我都問客人天天來是吃不膩喔！他們回我這是全台最俗（便宜）的米其林餒。」米其林一星大三元酒樓女傳人邱靜惠有極好人緣宛若「餐飲界比莉姐」，每到用餐時間就會看見她的身影穿梭各餐桌，和老顧客一起吃口飯話家常，簡單幾句話就能逗得她仰頭哈哈大笑。

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▲大三元酒樓女傳人邱靜惠和老客人都是朋友。



古董木桌椅、昂貴名畫書法、巨大雞血石雕刻再掛上米其林光環，初次造訪大三元絕對會先在氣派大廳怯步一會，走上二樓才發現它其實是間親民菜館。精緻套餐系列700元有找就能吃得到茶油雞麵線、豬肋排、珍珠鮮魚片、蘿蔔糕、金銀蛋莧菜跟甜點，單點最低從台幣150元起跳。大三元是已有49年歷史的老字號粵菜餐廳，避風塘炒蟹、港式叉燒、港式燒鴨和港點等招牌菜收服老中青三代的胃，去年一舉榮獲台北米其林一星榮耀，將這塊老招牌擦得越加發光發亮。

▲大三元是已有49年歷史的老字號粵菜餐廳。



「米其林喚起回憶，讓老客人回鍋了。」大三元酒樓總經理吳東璿回顧餐廳摘星後一年的變化，他說以前西區是最熱鬧的地方，但隨著時間逐漸轉移到東區後，不少老客人的公司或是住家也跟著搬移，去年米其林放榜後，喚起了老客人對大三元的回憶。



提到以往大三元客群年齡層偏高，但戴上米其林光環後，第一次來嘗鮮的客人增加了，多了不少30歲左右的家庭客人以及年輕上班族；且以前店內觀光客都是日本港澳居多，現在多了許多東南亞甚至是來自北歐的客人，新的族群就像替餐廳注入了新活水再次有了新活力。

▲中午時段客滿。



▲來自泰國的客人表示他們看到米其林推薦，專程來到大三元吃烤鴨。



聽聞政商名流都喜歡聚在大三元，這絕不是虛傳，短短午餐時段我們就碰上了好幾位「董」字輩人物，一間餐館牽起各界緣分，店內最傳奇的故事就是有組客人從民國76年至今天天來訪，餐桌上五個人年紀加起來至少400歲，從知名企業大老到名建築師都有，與其說是來用餐，更像到老朋友家裡嗑瓜子泡茶串門子。

▲天天都來用餐的傳奇老客人們。



談到敏感的米其林漲價議題，邱靜惠笑得有些不好意思：「全部記者都跑來問我米其林會不會漲價，不會啦！好加在沒有房租壓力，物價上漲就自己吸收當繳房租。」



豪爽特質在她身上展露無遺，從女人的秘密年齡、餐廳的古董收藏價格、料理秘方到房租問題有問必答毫不藏私，甚至誰的緋聞、自己的家務事也不小心說溜嘴，第一碰上這樣的受訪者，還需要記者提醒別爆出太多秘辛，連兒子吳東璿都在一旁搖搖頭無奈表示她就是這樣。

▲主廚何鴻賓從學徒時期就在大三元任職。

訪談中更爆出笑料，有日本客人想吃麻婆豆腐，雖是粵菜餐廳但還是請主廚端了一道出來，上完菜大夥兒不斷想著「安內甘丟（這樣對嗎？）」語畢邱靜惠又秀出了招牌笑聲。開業50年從未趕過客人離場，「要打烊了先買單」這句話絕不會出現店內，溫暖的台式待客之道在大三元絕對能深刻感受。

▲林語堂故居的館長蔡佳芬也是老顧客。



四海皆兄弟的個性自然容易和客人培養出好感情，米其林摘星後湧進不少負面評論，讓老客人紛紛跳出來相挺：「每個人對美好滋味的看法都不同，對老客人來說這就是記憶中的滋味，完全不會被負評影響。」在這用餐超過10年的老顧客蔡佳芬提起大三元的美好說都說不完。

邱靜惠一邊怨著米其林真的讓人壓力好大、一邊感謝著老客人的捧場，卻也不忘笑著說聽取各方意見下次會更進步，如止水般的半百老店也因米其林起了漣漪，開始有了新變化。