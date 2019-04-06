　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「韓吳會」延期黨內角力戰線拉長　鈕則勳：寧慢勿快

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼吳敦義、朱立倫、王金平、韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）

▲國民黨內初選暗濤洶湧。（組合圖／ETtoday資料照）

記者蔡浩祥／台北報導

為喬出「最強候選人」，國民黨主席吳敦義將分別會見黨內大咖。不過，面對「韓吳會」延期，黨內大咖角力恐將持續拉長；對此，文化大學廣告系主任鈕則勳受訪分析，藍綠初選進程相較之下，民進黨相對明快，但國民黨須「寧慢勿快」，極力避免出現分裂可能，才能喬出服眾又能促成團結的候選人。

鈕則勳分析，去年九合一民進黨大敗，就選票層面分析，選民雖大多是因不滿民進黨施政，對國民黨而言，形勢仍一片大好，關鍵是如何下好這盤棋。

截至目前，鈕則勳認為，民進黨於內陷入「蔡賴之爭」，派系角力不斷；於外則是內閣成員頻失言、出包，都是短時間內難以止血的失誤。

▲▼吳敦義出席台灣僑商聯合會2019春酒晚宴。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者李毓康攝）

另一方面，府院黨近來全力圍攻韓國瑜，卻是反效果不斷，幾乎是「無效攻擊」的做法，鈕則勳認為，這是為國民黨內初選換取時間；但，關鍵還是「制度」的確立。

談及黨中央欲喬出「最強候選人」，鈕則勳研判，民進黨內外交困的情況下，是有時間、空間可以運作，而「寧慢勿快」無疑是最高戰略。

▲鈕則勳。（圖／翻攝自中國文化大學廣告學系網站）

▲鈕則勳。（圖／翻攝自中國文化大學廣告學系網站）

鈕則勳指出，黨中央初選制度多變，黨內大咖定是坐不住，倘若考量韓國瑜真的是「最強候選人」，進而不採初選直接徵召，必須讓大咖們感到「雖不滿意，但可以接受」，全黨才有團結一致的可能。

他表示，否則面對初選完就大團結的民進黨，國民黨即便再有優勢，煮熟的鴨子還是可能飛走。

ET快訊
快訊／4/22起「帶肉品」赴日未申報　最重罰百萬、關3年
吃屎哥嗆炸總統府「人生最後一戰」！2小時被上銬　慘況曝光
今年遊土耳其！婆婆每年「4紅包+2旅遊」超疼3媳婦　孫女超羨
孕婦那邊癢狂抓！醫撥開驚見「染血菜花田」　夫疑被綠真相曝
掃墓驚見祖墳「骨甕外露」噴滿垃圾　子孫心痛：X爆鄉公所

關鍵字：韓國瑜,吳敦義,朱立倫,王金平,國民黨,鈕則勳,2020

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌嘲笑謝龍介「英文程度」　自由航行論分不清 ship 與 aircraft

大老虎來了？　郭台銘選2020總統有這兩種管道

「韓吳會」延期黨內角力戰線拉長　鈕則勳：寧慢勿快

台灣第一線攔截共機！空軍「拚命飛官」霸氣回4字　部長開心讚賞

替台灣人發聲！通靈少女號召抗議正名　聯合國「真的改了」

批馬政府親中害民　蔡英文：我們「辣台派」要繼續前進

反去蔣！朱立倫：用修復代替報復　別用意識形態撕裂社會

獨／捕獲野生賴清德掃墓　「帝王條款換將說」賴：相信民主

韓國瑜讓費鴻泰、王鴻薇「網內互打」　羅智強幫解：三個人都沒說謊

共機越線　回擊美軍艦頻秀肌肉、測試我軍「天駒」進駐馬公能量

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

2019桃園彩色海芋季正式開跑！ 展區5公頃逾23萬花海陪你過假日

申報扶養4大眉角一次看懂　三代同堂可省稅2萬6千元

陳喬恩一張嘴「牙齒卡超長菜渣」　爽朗反應笑翻粉絲：撿撿偶包！

紅髮艾德來台唱「小賈斯汀神曲」　《Love Yourself》一開口噴淚惹

黃國昌嘲笑謝龍介「英文程度」　自由航行論分不清 ship 與 aircraft

大老虎來了？　郭台銘選2020總統有這兩種管道

「韓吳會」延期黨內角力戰線拉長　鈕則勳：寧慢勿快

台灣第一線攔截共機！空軍「拚命飛官」霸氣回4字　部長開心讚賞

替台灣人發聲！通靈少女號召抗議正名　聯合國「真的改了」

批馬政府親中害民　蔡英文：我們「辣台派」要繼續前進

反去蔣！朱立倫：用修復代替報復　別用意識形態撕裂社會

獨／捕獲野生賴清德掃墓　「帝王條款換將說」賴：相信民主

韓國瑜讓費鴻泰、王鴻薇「網內互打」　羅智強幫解：三個人都沒說謊

共機越線　回擊美軍艦頻秀肌肉、測試我軍「天駒」進駐馬公能量

遠航飛新潟航班降落後「機艙突竄濃煙」　影片曝光旅客全被嗆到咳嗽

國中妹遭鎖廁所「連甩20個巴掌」　7人圍攻完還嘻嘻笑

大馬公開賽／戴資穎、依瑟儂好友死敵對決　網憶林丹和李宗偉

JDI將接受中、台集團紓困　日媒曝總金額逾223億

全台最大！葉家15代8000人衝新屋掃墓　「子孫人海」追思祖宗第一代五子

黃國昌嘲笑謝龍介「英文程度」　自由航行論分不清 ship 與 aircraft

BL《圈套》掰彎預告來了！少主調情刑警解扣子：最後一顆了

雷／《昨日的美食》首播！　46秒「戀人自拍」甜哭…深夜炒菜網友全餓了

楊冪玩密室逃脫！「盤腿坐這裡」苦思線索　網一看狠批：沒規矩

不收禮物的鴻海…郭台銘為她破例收下枇杷　「這禮物意義深重」

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

政治熱門新聞

通靈少女號召抗議正名　聯合國真..

第一線攔截共機！拚命飛官霸氣回..

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警..

郭台銘選2020年總統　有兩種..

扁嗆：不怕關最大　謝龍介：演假..

蘇貞昌沒提問　蔡吳尷尬「跳過」

檢討鹿港敗選　馬英九：努力不足

費鴻泰、王鴻薇互鬥「爭韓」　羅..

「韓吳會」延期黨內角力戰線拉長..

批馬政府親中害民　蔡英文：我們..

捕獲賴清德掃墓　賴：相信民主

獨家直擊 / 侯友宜「新」辦公..

「自由航行論」黃國昌嘲笑謝龍介..

彭明敏：韓國瑜當選台灣完蛋！

更多熱門

相關新聞

反去蔣！朱立倫：別用意識形態撕裂社會

先總統蔣中正逝世44周年，前新北市長朱立倫再度於臉書直播，主張面對歷史無須意識形態作祟，民進黨搞清算鬥爭、去中去蔣化來拚選舉，無助於台灣和諧與團結，強調若當選總統，必會正視過去，用修復代替報復，以和解態度化解誤解與對立，以一個團結的台灣面向未來。

費鴻泰、王鴻薇互鬥「爭韓」　羅智強：三人都沒說謊

邱毅評韓國瑜：精過孫猴子！

免費試吃「韓國魚」　攤販：要把韓送進總統府

周錫瑋：國民黨應團結支持韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

他下體硬2天壞了　醫生：截肢吧

通靈少女號召抗議正名　聯合國真的改了

乩童狼牙棒砸自己　肋骨斷3根陳屍床上

第一線攔截共機！拚命飛官霸氣回4字

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

祖墳變垃圾場！全家掃墓一看傻眼

偷情被抓包　人妻恩准急籌贍養費

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

婆婆每年「4次紅包+2次旅遊」超疼媳婦

真實版《愛上觸不到的你》！情侶8年後結局超悲

復健師突撂台語「電療死好」病患傻住

檳榔西施遭虐殺　法醫助理亂說話遭索命

眾量級家寧「8分20秒掌聲片」被瘋傳：別再分享了

柯有倫宴娶日哭到臉紅　弟弟戳心告白全場淚崩

毛孩死後收罰單他傻眼！竟是少一步驟

更多

最夯影音

更多

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面