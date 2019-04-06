「韓吳會」延期黨內角力戰線拉長　鈕則勳：寧慢勿快

▲國民黨內初選暗濤洶湧。（組合圖／ETtoday資料照）

記者蔡浩祥／台北報導

為喬出「最強候選人」，國民黨主席吳敦義將分別會見黨內大咖。不過，面對「韓吳會」延期，黨內大咖角力恐將持續拉長；對此，文化大學廣告系主任鈕則勳受訪分析，藍綠初選進程相較之下，民進黨相對明快，但國民黨須「寧慢勿快」，極力避免出現分裂可能，才能喬出服眾又能促成團結的候選人。

鈕則勳分析，去年九合一民進黨大敗，就選票層面分析，選民雖大多是因不滿民進黨施政，對國民黨而言，形勢仍一片大好，關鍵是如何下好這盤棋。

截至目前，鈕則勳認為，民進黨於內陷入「蔡賴之爭」，派系角力不斷；於外則是內閣成員頻失言、出包，都是短時間內難以止血的失誤。

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者李毓康攝）

另一方面，府院黨近來全力圍攻韓國瑜，卻是反效果不斷，幾乎是「無效攻擊」的做法，鈕則勳認為，這是為國民黨內初選換取時間；但，關鍵還是「制度」的確立。

談及黨中央欲喬出「最強候選人」，鈕則勳研判，民進黨內外交困的情況下，是有時間、空間可以運作，而「寧慢勿快」無疑是最高戰略。

▲鈕則勳。（圖／翻攝自中國文化大學廣告學系網站）

鈕則勳指出，黨中央初選制度多變，黨內大咖定是坐不住，倘若考量韓國瑜真的是「最強候選人」，進而不採初選直接徵召，必須讓大咖們感到「雖不滿意，但可以接受」，全黨才有團結一致的可能。

他表示，否則面對初選完就大團結的民進黨，國民黨即便再有優勢，煮熟的鴨子還是可能飛走。