陸大學畢業生薪酬排行出爐！讀清華平均月入41K名列榜首

▲北京清華大學。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

中國薪酬網公佈了2018年中國大學畢業生薪酬前200名排行榜，其中北京清華大學畢業生平均月薪達人民幣9065元（約新台幣4.1萬元），名列榜首。理學和工學類專業薪酬水平較高；農學、法學和管理學較低，大多數專業平均薪酬不到人民幣3000元（約新台幣1.3萬元）。

數據顯示，相比於榜首的清華，西安建築科技大學的畢業生薪酬則以每月人民幣3394元（約新台幣1.5萬元）敬陪末座。前5名的學校還包括北京大學（人民幣9042元，約新台幣4.14萬元）、北京外國語大學（人民幣9020元，約新台幣4.13萬元）、上海交通大學（人民幣9010元，約新台幣4.13萬元）和對外經濟貿易大學（人民幣8998元，約新台幣4.12萬元）。

此外，排在榜尾的學校還包括南京信息工程大學（人民幣3426元，約新台幣1.57萬元）、延邊大學（人民幣3437元，約新台幣1.57萬元）和武漢工程大學（人民幣3460元，約新台幣1.58萬元）。

據指出，這次的調研對象為2017屆，2015屆，2013 屆的大學畢業生，涵蓋 39所「985工程院校」和112所「211工程院校」。