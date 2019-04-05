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火葬場揭密！「蹲爐砌磚」修補人生最終站　偉大職業網敬佩

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▲▼人生最終站大揭密！　「火來了要趕快跑喔」他曝平日工作照。（圖／翻攝靈異公社）

▲工作人員分享火葬場的照片。（圖／翻攝靈異公社）

生活中心／綜合報導

不少人有過親人去世後，到火葬場從爐上的一個小孔目送往生者火化的經驗，還會對往生者大喊「火來了，要趕快跑喔。」不過真正看過火化爐內的人卻不多，高雄一名在火葬場工作的網友日前於臉書分享在火化爐內工作的照片，勾起部分網友為親人送葬的回憶，也引來許多人留言，「原來長這樣啊」、「辛苦了」。

該名在高雄火葬場工作的網友，在臉書社團「靈異公社」揭開工作人員進火化爐內施工的樣子。這份讓不少人心驚驚的工作內容包括砌磚、鋪地，還有在旁邊小孔鏟出往生者的骨灰等。

▼火化爐旁的小孔是用來鏟出往生者的骨灰。（圖／翻攝靈異公社）

▲▼人生最終站大揭密！　「火來了要趕快跑喔」他曝平日工作照。（圖／翻攝靈異公社）

▲▼人生最終站大揭密！　「火來了要趕快跑喔」他曝平日工作照。（圖／翻攝靈異公社）

▲▼工作人員在火化爐內砌磚。（圖／翻攝靈異公社）

▲▼人生最終站大揭密！　「火來了要趕快跑喔」他曝平日工作照。（圖／翻攝靈異公社）

因為第一次看到，許多網友驚訝地說，「之前是站在遠遠的看親人被火化，原來裡面長這樣」、「長知識了」、「感謝大哥分享，學了一課」、「好特別的工作」，也有眾多網友留言鼓勵，「做過鍋爐，我知道那個熱度，辛苦了」、「謝謝你們」、「偉大的職業」。

原PO說，做這份工作沒有其他，就是為了三餐；至於有人問到清爐的頻率和這份職業的薪水，原PO回應，「一個月一次」、「一個月35000，八天不休是40000。」

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關鍵字：高雄,火葬場,火化

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